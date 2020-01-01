給韓國瑜第一桶金500萬選市長？　郭台銘：記不起來了

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜遭爆在2018年選高雄市長時，第一桶金500萬元是鴻海集團創辦人郭台銘募得。對此，郭台銘1日受訪回應，「我應該已經忘記，記不起來了」，但他有印象對國民黨有資助。

週刊爆料指出，韓國瑜南下選市長的第一桶金500萬元，是請前立委吳育昇找上國民黨副主席郝龍斌幫忙，由於郝龍斌和郭台銘關係密切，外傳這筆錢可能是郝龍斌向郭台銘募得。

郭台銘1日上午陪同新北市第10選區無黨籍候選人李縉穎到新北土城中央市場發送紅包袋，受訪時談及資助韓國瑜一事，他表示，「我應該已經忘記，記不起來了」。

對於選前是否跟韓陣營有接觸？郭台銘說，他忘記了，他的行程太多，不過他的印象就是一直對國民黨有資助。



郭台銘強調，國民黨一直是他中心思想，支持國民黨就是希望能夠重新站起來，改變氣氛，就像是之前到中央黨部時所說，國民黨要找回黨魂，這才是基礎。

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