韓國瑜要「民進黨搞清楚」！怒轟反滲透法「鴨霸」：若當選重新檢討

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜1日到台南玉皇宮參拜，會後接受媒體聯訪時，他說現在不只是台大教授被查水表，還有非常多民眾在網路發表相關言論後也被調查局約談，讓許多人感到害怕恐懼，韓國瑜呼籲民進黨一定要搞清楚，「人民是愛你才會支持你、還是怕你才支持你？」，用這種恐懼的氛圍，對台灣社會一點幫助都沒有，他也指出反滲透法是「鴨霸」行為，若當選一定重新檢討。

▲韓國瑜批反滲透法是鴨霸行為。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜參拜玉皇宮。（圖／記者洪正達攝）

有關台大政治系教授蘇宏達時常透過臉書針砭時事，卻在臉書PO文「遭警方查水表」，韓國瑜則說「現在不是台大教授、8個農民還有非常多民眾在網路上發表言論被約談，很多人非常、恐懼，我覺得民進黨一定要搞清楚，要讓人民愛你才會支持你，還是要讓人民怕你才支持你，用這種恐懼氛圍對台灣社會沒有幫助。」

對於反滲透法，韓國瑜進一步指出，反滲透法這種「鴨霸行為」，他說「幾乎是多數暴力方式表決，強迫通過就是過去民進黨在野時期最痛恨的方式，今天他們做繼續操作，以前民進黨是少數黨，他們痛恨國民黨用多數暴力，今天看到民進黨做一模一樣的事，而且更惡劣連一讀會都沒審查直接二讀，行政院連版本都沒有，更不可思議總統直接下令立院通過 ，台灣人民無法接受，從此以後反滲透法會讓台灣人民心生恐懼，這是惡法，如果我當上總統國會過半一定重新檢討反滲透法，讓台灣人民過沒有恐懼的日子，過快樂日子，這是我們責任。」

至於外界關心韓國瑜何時會與李佳芬再次公開同台，韓國瑜則解釋由於李佳芬剛回國，時間調整完後自然會出來，語畢隨即離去。