快訊／週刊大反擊！王淺秋嗆：你們是李佳芬肚子裡的蛔蟲嗎？

記者羅婉庭／台北報導

針對週刊爆料李佳芬是不開心才去澳洲散心，韓國瑜競辦總發言人王淺秋1日表示，「她開不開心你們都知道？你們是她肚子裡的蛔蟲嗎？」她強調，李佳芬出國都是開心地幫韓國瑜陣營出訪、募款、會僑胞。

針對周刊「漱口杯風暴」的報導，王淺秋表示，漱口杯的價值，漱過了吐掉了就好，完全不需要放在心上，也沒有參考價值，出國都是團進團出，是商業考察的行為，所有的事情都是寫小說，最早爆料出新莊王小姐的「美麗島雜誌」董事長吳子嘉已經被法院判定是誹謗。

日前韓國瑜在辯論會上點名蘋果日報與壹週刊兩家媒體愛爆八卦、讓台灣腥風血雨，今天出刊的壹週刊立即展開大反擊，爆料韓國瑜不只匯600萬元給王小姐，兩人還曾一起出國至少5、6次，地點包括中國大陸，而且還曾住在同一間旅館，有時候李佳芬閨蜜高美蘭的丈夫趙東洲，也跟著兩人一起出國，但高美蘭並未同行。

王淺秋表示，在這場選舉過程中，有很多抹黑、造謠的內容，都是媒體「作夢」夢出來的報導，為什麼要跟著他們起舞呢？所有有目的性的操作，如果有證據就請提出來，對於不實報導，競辦會保留法律追訴權，請停止這些無聊的想像。

至於韓、王一同出國的事情李佳芬是否知情？王淺秋表示，相關的商業行為都是韓國瑜曾經公佈過的投資，這件事情李佳芬本人就在節目上表明自己知情，她個人沒有辦法直接代替夫人發言，但夫人都已經公開表示知情了，還有什麼好說的？

由於爆發600萬匯款事件之後韓國瑜夫妻倆就未見同台過，外界關心在選前是否會有機會再同台，王淺秋表示，有機會一定會促成。

▲韓國瑜辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）