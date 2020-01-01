桃色洩密案連環爆！印度禁海軍使用臉書、帶手機到基地

▲印度海軍因透過社群網站洩漏軍事機密，政府下令禁用臉書。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

印度近日爆發多起海軍人員洩漏國家機密的案件，為了防止類似事件再度發生，印度政府下令禁止國內軍事人員使用臉書，倘若有人沒有刪除帳號，則會遭到申誡處分，同時也不准軍官將智慧型產品帶到駐紮基地、軍艦等活動區域。

根據《印度時報》報導，印度海軍於去年12月底發表命令表示，最近的透過社群網站洩漏軍事機密的案件已經引起廣泛關注和嚴重威脅，因此必須要對這些動作採取相關的取締措施。

印度海軍初步先下令禁止官員使用臉書、將智慧型產品帶到軍事活動區域，之後也會陸續頒布其他的使用禁令，像是What's App和各種有分享、對話功能的社交軟體。事實上，印度也早在11月就下令禁止軍官使用What's App來執行工作，同時也要求執行敏感軍事任務的官員將帳號刪除。

▲印度海軍，圖為9月的印度海軍日表演。（圖／美聯社）



印度在近幾年發現許多巴基斯坦和中國的間諜在網路上假扮成美女，透過社群網站、通訊軟體等平台來「勾引」印度軍人，並從中獲取情報。而近日更是洩密案連環爆，一共有11位軍事人員被捕獲，且通通都是洩漏給網路上結識的「美女」。

據悉，這些「美女」們和軍人聊天的內容多以「性」為主，再進一步從軍人口中套出國家的軍事機密。但事實上這些美女都是由巴基斯坦的間諜所假冒的美女帳號。事件爆發後，也讓印度民眾群起憤慨，直指這些人的行為已經是叛國，要求要公開處刑。