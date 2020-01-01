　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

令和時代第一個新年日出！　NHK直擊金黃色「鑽石富士」耀眼美景

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本迎接令和時代的第一個日出。圖為富士山。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本迎接令和時代的第一個日出。圖為富士山。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著2020年的到來，日本也在今早迎接令和時代的第一個新春日出。根據日本放送協會（NHK）所捕捉到的畫面，可見灑下金黃色陽光的太陽先是從雲海冒出，接著緩緩向上爬升，並來到富士山山頂位置時，秀出「鑽石富士」（ダイヤモンド富士）的超美景色。

▲▼ 日本迎接令和時代的第一個日出。圖為富士山。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本迎接令和時代的第一個日出。圖為富士山。（圖／達志影像／美聯社）

除了日出的美景之外，德仁天皇也已透過宮內廳發表他的第一次新春談話，除了祝福日本人民在未來這一年能過得幸福之外，也表達對2019年國人因颱風、暴雨災情罹難的狀況感到痛心，期盼2020年會是沒有災害的一年。

此外，日本首相安倍晉三則是再度提及修憲，以及外交保安、社會制度改革等議題。他說，日本政府已在去年啟動推廣幼兒教育、保育免費《兒童及育兒支援法》修正案，今年將著眼於低收入戶的高等教育免費化，要大膽投資肩負國家未來的孩子們；在外交安保方面，安倍則說，安保相關政策將會不斷修正，確切落實國家海洋、領土、領空的守護工作。

▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲▼日本首相安倍晉三會談中國國務院總理李克強。（圖／路透）

ET快訊
孫道存服完3年刑出獄又裁定羈押禁見！無縫轉看守所過新年
歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」　網狂轟：沒文化真可怕
影片曝！韓國瑜高雄跨年晚會致詞　民眾怒吼下台狂比「倒讚」..
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菜鳥警稱：買咖啡被店員罵豬　局長PO臉書一查「揪出自己人」

令和時代第一個新年日出！　NHK直擊金黃色「鑽石富士」耀眼美景

快訊／北韓跨年迎2020！萬人齊聚平壤狂歡　燦爛煙火秀照亮黑夜

快訊／川普推特宣布　美中1/15將簽署第一階段貿易協議

快訊／雪梨煙火秀迎2020！10萬發炸出燦爛光芒　100萬人齊聚嗨翻

《美聯社》報導反滲透法通過　蔡英文若連任明年壓力加大

快訊／「2020跨年煙火」全球首秀！紐西蘭奧克蘭煙火齊發　七彩光芒照亮夜空

挖出「150年老酒」！屋主嗨炸分享　專家一喝秒變臉：是尿…

7樓屋頂親手弒母！　70歲老婦遭5旬親兒一把推下「墜地慘死」

11樓墜落慘死！媽媽忙晾衣服…9歲自閉弟陽台跌落「頭部重傷」亡

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

安心亞台中跨年「胸前拉鍊」險彈開！　「16分鐘不斷電」電音趴non stop

菜鳥警稱：買咖啡被店員罵豬　局長PO臉書一查「揪出自己人」

令和時代第一個新年日出！　NHK直擊金黃色「鑽石富士」耀眼美景

快訊／北韓跨年迎2020！萬人齊聚平壤狂歡　燦爛煙火秀照亮黑夜

快訊／川普推特宣布　美中1/15將簽署第一階段貿易協議

快訊／雪梨煙火秀迎2020！10萬發炸出燦爛光芒　100萬人齊聚嗨翻

《美聯社》報導反滲透法通過　蔡英文若連任明年壓力加大

快訊／「2020跨年煙火」全球首秀！紐西蘭奧克蘭煙火齊發　七彩光芒照亮夜空

挖出「150年老酒」！屋主嗨炸分享　專家一喝秒變臉：是尿…

7樓屋頂親手弒母！　70歲老婦遭5旬親兒一把推下「墜地慘死」

11樓墜落慘死！媽媽忙晾衣服…9歲自閉弟陽台跌落「頭部重傷」亡

《反滲透法》定義不明　學者憂：兩岸學術交流也受影響

孫道存服完3年刑出獄…涉侵占裁定羈押禁見「無縫轉看守所過新年」

選舉較勁濃厚！　彰化藍綠候選人穿戰袍參加元旦升旗　

韓國瑜連趕2場高雄元旦升旗　「這套衣服」在紅藍白國旗裝中更出色！

巨無霸猩猩現身花蓮！超萌「稻草藝術節」開跑　17座療癒稻草動物隨你拍

紅通通！彰化縣府元旦升旗上千名眾參加　王惠美：打造幸福宜居城市

港警2020第7分鐘發射催淚彈！作家鄧小樺「路過」被射中…左眼受傷滿臉血

郭台銘批反滲透法「權力的暴行」　籲別讓國會一黨獨大　

華聞快遞／廣東印發加快發展海洋六大產業行動方案

私密處別用水柱衝！專家曝「妹妹老化」超虐洗法：肥皂＝殺菌大忌

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

他身上長粉色小硬塊　忽略3年「變成恐怖惡魔角」

英預言家「2020年預言震撼彈」　日本被強震爆襲釀「東奧危機」

川普：將簽美中第一階段貿易協議

北韓華麗迎2020　萬人HIGH翻平壤

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

挖出150年老酒　專家一喝秒變臉

找到兒子骨灰　竊賊向她哭著道歉

即／澳洲雪梨煙火秀　迎接2020年

10歲童進空地　遭6犬包圍狂咬亡

小學生和爆乳女約會　送4萬iPhone X

獸父播種4年！13歲女孩「懷孕7個月」早產身亡

公務員10年來「只打卡不上班」爽領1790萬

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

更多熱門

相關新聞

19歲男龍磐公園看日出　失足墜坑洞

19歲男龍磐公園看日出　失足墜坑洞

2020元旦屏東龍磐公園清晨發生一起意外，一名19歲的男大生到場準備迎接新年曙光，不料卻未注意腳下地形，一時失足跌墜3層樓、約10米深的坑洞中。救護人員獲報後急忙到場，並將該名民眾救起，所幸其意識清楚，雖全身多處擦傷，但暫無生命危險，目前已送醫治療。

5旬男將7旬老母從屋頂推下殺害

5旬男將7旬老母從屋頂推下殺害

媽媽忙晾衣服　9歲弟11樓墜落

媽媽忙晾衣服　9歲弟11樓墜落

南韓檢方正式收賄等罪名起訴曹國

南韓檢方正式收賄等罪名起訴曹國

與亡母同居中　日男藏屍近2年自首

與亡母同居中　日男藏屍近2年自首

關鍵字：

令和日出富士山鑽石富士日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

快訊／恭喜！包小松愛主播張雅婷13年「晉升人夫」

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

Bella跨年前PO高以翔合照：你的愛讓我生命完整

泫雅舞台「上下交疊男友」摩擦

謝和弦苗栗跨年飆唱《謝謝妳愛我》炸翻全場！

交往6年「女神收割機」老婆曝光！

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面