快訊／韓國瑜被爆與王小姐多次出國　王淺秋駁斥：團進團出的商業考察

記者羅婉庭／台北報導

針對週刊爆料「漱口杯風暴」，國民黨總統候選人韓國瑜競辦總發言人王淺秋1日表示，「漱口杯的價值，就是漱過了吐掉就好」完全不需要放在心上，也沒有參考價值，最早爆料出王小姐的《美麗島電子報》董事長吳子嘉已經被法院認證是誹謗；至於兩人出國，都是團進團出的商業考察行為。

根據《壹週刊》爆料，韓國瑜不只匯600萬元給王小姐家，兩人還曾一起出國至少5、6次，地點包括中國大陸，而且還曾住在同一間旅館，有時候連李佳芬閨蜜高美蘭的丈夫趙東洲，也曾跟著兩人一起出國過，但高美蘭並未同行。

王淺秋表示，在這場選舉過程中，很多抹黑、造謠的內容，都是媒體作夢夢出來的報導，為什麼要跟他們起舞呢？所有有目的性的操作，有證據要提出來。

王淺秋指出，「這項投資是韓國瑜多年前的投資行為，他們夫妻好好的。週刊基本上還是做了平衡報導」，對於其他小說般的報導內容，競辦會保留法律追訴權，新年新希望，請停止這些無聊的想像，漱口杯的價值，就是漱過了吐掉就好。

王淺秋說，韓國瑜跟王小姐已經是很久沒有聯絡的朋友，所以韓國瑜日前公開向所有因為他參選無辜受害的朋友、家人致歉，因為惡意的報導、抹黑，牽連他們與家人在外面被指指點點，這是「我們與惡的距離」中非常重的傷害。

▲韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）