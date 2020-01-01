「突破黑暗迎向光明」 張善政：下架蔡英文這種表裡不一的兩面總統！

▲張善政出席國民黨元旦升旗。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人張善政1日上午與黨主席吳敦義、前總統馬英九出席國民黨部升旗典禮，張善政致詞表示，蔡英文在政見會上說反滲透法可以再討論，一轉身卻下令黨團要在31日強勢通過，「這種表裡不一的兩面總統，我們還需要她嗎？」

張善政表示，我們挑選在此時此刻升旗，天剛亮，就象徵我們中華民國馬上要突破黑暗，迎向光明。昨天是我們中華民國民主歷史上最黑暗的一天，因為民進黨明明知道，反滲透法不符合民意的期待，可是在立法院應用多數暴力，把它給通過。如同韓國瑜所說，當選以後，一定會把它重新檢討，這才是符合多數民眾的期待。

蔡英文總統明明在政見發表會上，被我們的韓國瑜總統候選人問到反滲透法的時候，蔡英文回應，「這個事情我們可以慢慢來談」，言猶在耳，馬上一轉身就下令民進黨在昨天一定要強勢通過，「這種表裡不一的兩面總統，我們還需要她嗎？」

蔡英文已經完全失去了一位總統該有的誠信跟對人民的承諾，我們相信他以後我們需要在立法院有非常強力的支持團隊，因為韓國瑜團隊規劃了非常好的政見，「蔡英文總統不斷抄襲我們的政見又不尊重智慧財產權，非常糟糕！」包括0到6歲國家幫忙養，長照政策也要翻轉現在的長照2.0，讓長者安心養老，所有家長能安心的撫養下一代，這才是我們中華民國未來希望。

1月11號除了用選票把二號韓國瑜進總統府以外，務必讓國民黨在立法院能夠過半，不只要過半，民進黨過去即使在立法院沒有佔多數，還是利用利用少數的議事杯葛，讓很多法案困難重重，幾乎過不了，有了這些教訓以後，大家知道明年今年除了一定要過半以外，一定要讓民進黨進到立法院的人能夠少一個就少一個，進黨黨少一個進立法院，中華民國就是福氣。

蔡總統25日在政見會上表示，與其爭論要不要有「反滲透法」，倒不如就具體內容在立法院審議的過程中好好討論，不需要口水，不需要扣帽子，相信在立法院，只要大家坐下來好好談，立法院是有足夠時間、空間給大家充分討論。