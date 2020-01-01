第二年陪高雄市民跨年！韓國瑜：希望2020年可以從陰霾走向希望



▲國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜、洪正達、翁進忠／高雄報導

全台開心迎接2020年，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜出席高雄夢時代跨年晚會，陪著群眾倒數跨年，韓國瑜提到「2019台灣代表人民用一個字『亂』代表心情，所有憂愁煩惱不愉快痛苦全拋到九霄雲外，希望2020年是台灣最美好一年，讓大家可以從好長的一段陰霾時間走向希望、光明、快樂。」

▲韓國瑜出席高雄夢時代跨年晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜在最後五分鐘與市府團隊及市民代表們上台，祝福大家新年快樂，並與大家一起倒數及欣賞完無人機表演，韓國瑜也不斷讚嘆好厲害，比煙火還好看，表演結束後立即到後台。會後聯訪時他表示「2019台灣代表人民用一個字『亂』代表心情，所有憂愁煩惱不愉快痛苦全拋到九霄雲外，希望2020年是台灣最美好一年，讓大家可以從好長的一段陰霾時間走向希望、光明、快樂。」

被問到第二次跟市民跨年心情，韓國瑜說「非常開心，新的一年2019高雄有一些變化，相信市民感受到，今年更感受歡樂氛圍，希望高雄全台灣新的一年洋溢歡笑，這是新的一年的期待，祝福大家新年快樂。」對於反滲透法等其它問題並無多做回應。