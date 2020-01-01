韓國瑜元旦升旗！喊出2020代表字「爽」：聽起來爽、俗擱有力

記者洪靖宜、洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市政府元旦在文化中心前圓形廣場舉辦「躍動城市，高雄起飛」升旗典禮，市長韓國瑜上台致詞時表示，2019年是辛苦的一年，「一個字『亂』，代表2300萬人的心聲，亂七八糟的亂，這個亂字，表達心中多少感慨、無奈，心情有夠鬱卒，但2019這班列車已經離我們遠去，承祝2020迎接另一個字，爽不爽的『爽』，好不好！」

▲韓國瑜出席高雄市政府元旦升旗典禮。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜元旦升旗典禮致詞前，先帶著大家以「生日快樂」歌的旋律，高聲齊唱「新年快樂」。韓國瑜接著還一一介紹在座出席的立委候選人，包括黃昭順、陳美雅、黃韻涵等，但由於升旗典禮禁止喊任何選舉口號，因此韓國瑜還急忙解釋，「他們非常忙碌趕過來，我介紹一下，大家不要想太多！」

「謝謝最了不起的嘉賓，跨年結束後，半夜就來這裡等升旗的市民朋友，真的太了不起！」韓國瑜說，2019年是辛苦的一年，一個字「亂」代表2300萬人的心聲，「這個亂，表達心中多少感慨、多少無奈，心情有夠鬱卒！但2019這班列車已離我們遠去，不管過去心情如何憂傷難受、不快樂，請所有市民朋友，把2019所有的不愉快拋棄、丟到九霄雲外，承祝2020迎接另一個字，爽不爽的爽，好不好！聽起來爽、俗擱有力，代表我們心情，不一定要這麼文雅，但可以表達我們的心聲！」

▲韓國瑜致詞時，喊出2020代表字「爽」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜指出，人民想要的不多，就是安居樂業而已，因此從事政治活動的人，不論是市府、議會團隊、立委，都有神聖責任，必須讓人民安居樂業地生活，這也是所有市民殷殷期盼，「過去一兩百年，高雄從沒像今天這麼被關注，滿清時代，台灣重心在台南、鹿港、萬華；日據時代的重心在台北、國民政府時代也在台北，現在2020，過去這一年，高雄吸引了全世界的目光，讓全球華人同胞密切注意，這樣巨大的宣傳效果，是市民朋友共同的努力，2018勇敢投下一票，誕生一個讓大家好奇的市長、優秀的議員，很多同胞都跑來高雄，光是12月份，最少進來上百萬人！」

韓國瑜呼籲市民朋友，把握百年來難得一見的發展機會，「把工作做好，讓各界好友喜歡我們、愛上這城市，是高雄無上的光榮，也是市民共同的責任，2020祈禱高雄更棒、更美、更吸引人，同時也勉勵議員多多監督市府，市府團隊也務必做得更多、更好、更用心，打造更耀眼的高雄，讓全台灣更光榮，中華民國萬歲，謝謝！」

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▼韓國瑜唱國旗歌時敬禮，神情肅穆。（圖／記者洪正達攝）