夢時代跨年韓國瑜53秒致詞超短！官方帳號推播「新年需要新總統」

▲▼韓國瑜出席高雄夢時代跨年晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜「放韓假」拚總統大選，不過跨年這一天回到高雄市參與跨年活動，在晚間11點54分左右上台致詞，內容相當精簡，大約只有53秒，一開場就先跟大家祝賀「新年快樂！」

韓國瑜說，「全高雄、全台灣、全世界都在看著高雄，都在看高雄這個跨年，大家都在把注意力看在現場所有的、所有熱情的朋友，2019年這一班列車帶著憂愁，煩惱、痛苦不快樂通通把它拋到九霄雲外，好不好！用熱情迎接2020年說充滿了希望，光明、快樂的列車，2020年再一次跟大家說新年快樂！」

▲▼韓國瑜出席高雄夢時代跨年晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

倒數結束後，韓國瑜的官方帳號同時推播2020的新年感言，全文如下：

2019年是南方開始崛起的一年，而2020年，我希望是台灣崛起的一年。

這一年來高雄在鎂光燈下被各界仔細檢視了一番，所幸在我們努力之下，那些好的改變也都被看到了。路平了、水溝通了、空氣清新了、觀光活絡了，而城市依然充滿愛與歡樂。

今天我在「2020愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」與來自各地的朋友一起感恩珍惜這一年的點點滴滴，一起丟掉煩惱、丟掉憂愁、把所有的不快樂拋到九霄雲外，在倒數中細數我們這年的光榮、在炫目光影中遠望明年我們近在咫尺的希望。

今晚就讓我們一起張開雙手，一起迎接2020！



#新年新希望

#新的一年需要新的總統

#HappyNewYear