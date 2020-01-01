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反滲透法三讀通過　韓國瑜：中華民國憲政史上恥辱的一天

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記者柯沛辰／台北報導

立法院2019年最後一天通過民進黨團版本《反滲透法》，引發藍營強烈反彈。國民黨總統候選人韓國瑜當晚在臉書批評，民進黨運用多數暴力，不僅在選前10天強行通過反滲透法，過程也違反正當法律程序，「這是中華民國憲政史上恥辱的一天！」

民進黨立院黨團去年11月27日提出反滲透法草案，同月29日逕付二讀，引起朝野爭論。立法院長蘇嘉全同年12月27日、30日兩度召開朝野協商，但僅有法案名稱、立法意旨及施行日期達成共識，其餘交付31日逐條表決。

▲▼ 立法院處理《反滲透法》逐條討論第三條 時力黃國昌發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院《反滲透法》逐條討論，國民黨團集體靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團質疑，法案攸關國家安全、全民權益，實屬重大，卻未經委員會討論，也沒有行政院版本，到底為何不多開公聽會？民進黨在怕什麼？尤其大選不遠，為什麼民進黨不能等？

為了表達抗議，國民黨團上午二讀廣泛討論發言完畢後，10多名立委坐在發言台前抗議，並拉起「抗議惡法、選票制裁」布條，不再發言，也拒絕參與表決，直到三讀前才高喊「綠色恐怖，戒嚴復辟」，隨後離開議場。

▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

當天《反滲透法》三讀通過，明訂為防範境外敵對勢力滲透干預，以確保國家安全及社會安定，維護中華民國主權及自由民主憲政秩序，制定反滲透法。其中，條文定義的「境外敵對勢力」系指與我國交戰、武力對峙或主張以非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體。

民進黨最初的草案版本中，「滲透來源」包括境外敵對勢力「監督管理」的各類組織團體，但因為許多赴陸台商被迫成立共產黨支部，因此三讀條文中刪除了「監督管理」4字，縮小適用範圍。

條文規定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，進行遊說，否則處50萬以上500萬元以下罰鍰；若就國防、外交或大陸事務涉及國安或國家機密者，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

另外，如果受滲透來源指示、委託或資助，又犯刑法第149條至153條妨害秩序，或違反集會遊行法第31條妨害合法集會、遊行者，加重其刑至二分之一；違反正副總統選罷法、公職人員選罷法，或妨害選舉罷免及公投者，加重其刑至二分之一。

▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《反滲透法》三讀通過敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

其中，條文也設有「自首條款」，若涉犯反滲透法自首，或在偵查、審判中自白者，得減輕或免除其刑；若因此防止國家安全或利益受到重大危害，得免除其刑。

對此，韓國瑜當晚在臉書表示，反滲透法從提出草案至今，只有短短37天，民進黨在蔡英文總統的命令下，運用多數暴力，在選前10天強行通過反滲透法，期間完全跳過委員會審查階段，還在今天一次完成二讀、三讀，完全沒給社會大眾討論機會，已違反正當法律程序，應屬違憲，「這是中華民國憲政史上恥辱的一天！」

韓國瑜認為，中國大陸的政府機關、學校、研究機構，或是實質控制的組織、團體通通都被定義為「滲透來源」，但是何謂「實質控制」，法條中全無明確定義。其次是，反滲透法最重可處無期徒刑，用如此模糊不清的法條入人於罪，還科予最重的無期徒刑，根本是戒嚴時期懲治叛亂條例「借屍還魂」，可謂無戒嚴之名，卻行戒嚴之實。

韓國瑜表示，如果他當選總統，一定會聯合立法院的多數，先停止反滲透法的效力，再重新審查這個未經妥善審議的「惡法」，並和各界溝通、討論，研究有無重新立法之必要。他強調，台灣的國家安全非常重要，但不該為了選舉操作，而惡意地制定違憲惡法，甚至剝奪人民自由！

▲韓國瑜出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜批評，民進黨強行通過反滲透法，是中華民國憲政史上最恥辱的一天。（圖／記者林敬旻攝）

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