韓國瑜扯「萬水姐」　吳崑玉開砲：我在現場一定貓那個不厚道的禿頭

▲韓國瑜。（圖／中選會提供）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前在辯論會上，提起親民黨總統候選人宋楚瑜的已故妻子「萬水姐姐」，令外界覺得不太厚道，宋楚瑜競辦發言人于美人31日受訪時呼籲，希望接下來的選舉中，不要再開這種玩笑，「不要再觸碰別人這麼大的傷痛」。

由於韓國瑜在辯論會上砲轟媒體，宋楚瑜提醒他要尊重，但卻遭韓國瑜回應，「如果90％媒體都是攻擊陳萬水夫人、黑你喝酒抱女人、黑你的岳父、黑你的夫人干政、黑你的孩子不是自己生的，連續黑一年半，今天您會這樣說嗎？」

對此，前親民黨文宣部副主任吳崑玉臉書表示，這麼多年來，「有人講話提到萬水兩字，他眼眶秒紅」，他痛批韓國瑜，「如果我在現場，一定會衝上去貓那個不厚道的禿頭，居然敢拿萬水姐來說嘴。」

吳崑玉批評，你好意思講黑韓產業鍊？！當年那些黑宋產業鍊的大頭們，那些放假民調的騙子們，現在都站在你的身後。「20年來，黑宋產業鍊的主力就是中央黨部，就是黃復興，就是你現在的主力部隊，你還好意思對著宋喊冤？！」你受的屈辱與苦難，連宋的1％都不到，老宋被黑了20年，從沒網路的時代被黑到有網路，「你他Ｘ的才被黑一年，叫個屁啊？！」

吳崑玉表示，「萬水姐是我心中永遠的第一夫人」，少拿你家的「加分減分」來比，你們的氣質、風度、講話、做人，根本不配拿來相比。宋家是鶼鰈情深，你家是間諜情蒐，人家到現在吃飯還要放付碗筷，你們是查勤還要帶噓聲，談家人情感，你他Ｘ的稍息擺一邊去。

吳崑玉也說，舉頭三尺有神明，你會有報應的。有點良心，就趕快道歉，到老宋總部前面端盤子洗門風。

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