　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：中國武力威脅台灣　同時又用政策展現友誼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼山東艦,山東號。（圖／翻攝自中國軍網）

▲國防部上周證實中共山東艦穿越台灣海峽。（圖／翻攝自中國軍網）

記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》31日報導，距離台灣總統大選只剩下幾天時間，龐大的中國試圖對台使用「推拉策略」，一邊揮舞著軍力，一邊又用表面上更友好的政策來哄誘選民。

報導指出，台灣選民對於中國的恐懼，已成為選戰中的關鍵因素，這種情緒除了被香港的示威運動激發，也受到中國國家主席習近平1月的演說影響。習近平當時概述中國的「統一」議程，包括要以武力威脅。

我國防部26日下午表示，中共第一艘自製航空母艦「山東艦」由南向北航經台灣海峽往北行駛。外交部長吳釗燮（Joseph Wu）立刻在推特寫道，「又來了！這樣的軍事威脅，只會加強台灣自衛、維護地區和平與穩定的決心。」

此前，解放軍退將王洪光（Wang Hongguang）在北京一場官媒年會闡述，中國如何透過入侵外圍島嶼與讓台灣投降。同時，中國也推出一些政策，承諾給予台商團體更好的待遇，還於28日完成修法，使得這些諾言具有更堅實的基礎。另外，中國也鼓勵海外台灣人，可以向中國大使館尋求相關協助。

報導指出，蔡英文2016年上任後，中國一直加大對她施壓，除了斷絕談判，還派出轟炸機在台灣領土周邊飛行。

擔任政策顧問的中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮（Jin Canrong）表示，從習近平演說中可以看出政策的轉變，那就是從避免獨立演變成積極推動統一。他補充，中國有信心成功對台用武，「雖然我們會付出代價，不過最終我們會贏。」

軍事專家表示，除非美軍立刻給予協助，否則台灣可能無法撐太久，不過由於台灣軍備精良，任何侵略行為都會是血腥且困難的。

報導寫道，國民黨總統候選人韓國瑜傾向與中國建立關係，他認為與中國打交道的最好方式就是展開對話，停止為了選舉妖魔化中方。

前國安會秘書長、韓國瑜國政顧問蘇起（Su Chi）則認為，習近平其實是鷹派中的鴿派，希望能夠和平解決與台灣的問題。他表示，在大陸，特別是解放軍方面，都有使用武力統一台灣的強烈呼聲，然而習近平應該不是真的這樣想。

民進黨資深立法委員羅致政（Lo Chih-cheng）抱持不同看法，他認為蔡英文若連任，並不代表兩岸關係會繼續惡化，北京可能意識到必須與蔡英文對話，「他們拒絕與民進黨談判，因為相信國民黨有機會回歸。」他說，在看到國民黨可能發生的失敗後，北京領導人與民進黨達成協議是合理或明智的。

►南京模式「奪三島」震攝台灣　解放軍退將王洪光：兩個旅就攻下澎湖

 
ET快訊
漫威證實「緋紅女巫全宇宙最強」一人打爆薩諾斯！網：超越驚奇隊
怕兒受凍！白髮母抱厚被蹲路邊等　暖警送她回家大驚：已往生火化
名模前妻憔悴正面影片曝！控蔣友柏欠撫養費神隱...素顏沉默現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超狂劇組潛入營業中IKEA拍床戲！場景全使用現有傢俱　灑狗血情節竟大獲好評

菲律賓黑色耶誕　颱風重創中部增至50死

新毒品之王！「芬太尼+海洛因」成本更低…藥效加倍　恐襲捲亞洲毒市

獸父「釣魚播種」4年！13歲女孩「懷孕7月」急送醫分娩　母慘死獨留子活

暴風雪車子打滑　60歲婦人「衝出擋風玻璃」全車只有她慘死

路透：中國武力威脅台灣　同時又用政策展現友誼

3女買烤肉險吞「謎樣藍色膠囊」　嘴突傳噁味又吐出「白色大藥丸」！

大選逼近「藍綠各有隱藏困境」　選舉結果牽國際局勢…外媒：中方回應更關鍵！

曹國涉收賄等11項罪名！　南韓檢方今正式起訴前法務部長

兒子被偷的骨灰找到了！　竊賊被傷心母感動「哭著打電話」拼命道歉

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

拍網紅美照So Easy一秒變女神　林進、琳妲靠「美研社」神助攻！

超狂劇組潛入營業中IKEA拍床戲！場景全使用現有傢俱　灑狗血情節竟大獲好評

菲律賓黑色耶誕　颱風重創中部增至50死

新毒品之王！「芬太尼+海洛因」成本更低…藥效加倍　恐襲捲亞洲毒市

獸父「釣魚播種」4年！13歲女孩「懷孕7月」急送醫分娩　母慘死獨留子活

暴風雪車子打滑　60歲婦人「衝出擋風玻璃」全車只有她慘死

路透：中國武力威脅台灣　同時又用政策展現友誼

3女買烤肉險吞「謎樣藍色膠囊」　嘴突傳噁味又吐出「白色大藥丸」！

大選逼近「藍綠各有隱藏困境」　選舉結果牽國際局勢…外媒：中方回應更關鍵！

曹國涉收賄等11項罪名！　南韓檢方今正式起訴前法務部長

兒子被偷的骨灰找到了！　竊賊被傷心母感動「哭著打電話」拼命道歉

NFL／愛國者暌違10年掉入外卡賽　烏鴉瞄準超級盃

LEE HI確定掰了待7年YG娛樂！「AOMG製作人」留言相挺

正妹相親慘失右腳　酒駕男硬載出車禍：嫁給我才付醫藥費

《女力》李宣榕「單身32年」夠了！　2019最後一天許願：明年找到愛我的人

AIM-9X在莒光園地亮相！　「發射後鎖定」能力讓攻擊無死角

秉持行善行孝傳家精神　林本源投入志工行列

台大教授被「查水表」　調查局：10月起溯源追查「消滅故宮不實影片」

炒麵吃到一半「背超涼」　轉頭發現「網狀狗臉」偷看超毛！

影／鄰居窗戶掛上「SOS」求救氣球！住戶嚇歪秒報警…開門一看傻眼了

南非新芽植善根　法學士遠渡萬里來台受證

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

國中妹被笑像男的　2年變超胸正妹

英女遭11人硬上　反被告誣陷定罪

公務員10年來「只打卡不上班」爽領1790萬

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

10歲童進空地　遭6犬包圍狂咬亡

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

荷蘭Ella仙氣電眼勾人　網：想增產報國

邋遢女室友裸體煮飯　反罵房東不關門

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

她登山邊玩手機　摔下20層樓高懸崖…哭聲救自己

日產前董事證實飛抵黎巴嫩　發表聲明

餓到吃野草！他翻身變「億萬老闆」逆襲故事曝

狠母將5歲女兒裝行李袋2小時悶死

更多熱門

相關新聞

李明哲委任律師反告雲民進黨部　加重誹謗、誣告罪

李明哲委任律師反告雲民進黨部　加重誹謗、誣告罪

民進黨雲林縣黨部30日按鈴申告對手陣營立法委員候選人謝淑亞及國民黨總統候選人妻舅李明哲等人散布「吃毒無罪」謠言，涉違《社會秩序維護法》，雲林縣議員李明哲委任律師今(31)日到雲林地檢署遞狀，反控對方，涉嫌加重誹謗以及誣告罪。

2020要加薪了　蔡英文「4暖」報你知！

2020要加薪了　蔡英文「4暖」報你知！

侯友宜對李翁月娥「信心喊話」！　李旻蔚合體柯文哲三重掃街

侯友宜對李翁月娥「信心喊話」！　李旻蔚合體柯文哲三重掃街

維新黨萬淑娟挺平埔族正名

維新黨萬淑娟挺平埔族正名

國民黨團：蔡一公布《反滲透法》就聲請釋憲

國民黨團：蔡一公布《反滲透法》就聲請釋憲

關鍵字：

路透2020大選海外看大選蔡英文韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中表態挺韓國瑜怒了！活了56年第1次要投票

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

國中操場埋屍案　真相遲到16年

韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」撿火箭炮反擊

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面