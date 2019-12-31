快訊／誣陷319槍擊案自導自演　陳水扁喊告韓國瑜：沒水準的瞎掰指控

▲陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選然韓國瑜在日前的辯論會上指稱「319槍擊案指稱這是時任總統府秘書長邱義仁找人開槍的」，引發政壇議論。對此，前總統陳水扁31日在媒體回應，批評韓國瑜在阿扁傷口撒鹽，「決定親自控告韓國瑜，並追加提告馬英九與陳文茜，訴追相關刑事責任。」

陳水扁表示，怎麼會有這麼「造謠、抹黑、沒水準、沒良心、可憐」的瞎掰指控？！如果是邱義仁找人開槍，難道是叫319檢警調專案小組召集人朱朝亮檢察長、成員刑事局長侯友宜所認定的唯一凶手陳義雄開的槍？問題是陳義雄是常上李濤《2100》節目的反扁人士，阿扁很想知道邱義仁是如何跟他搭線的？

陳水扁指出，侯友宜在韓國瑜胡扯邱義仁後，也公開宣示他們的調查報告真金不怕火，事實就是事實，是經得起時間的考驗的。藍委在立院推動成立的真調會調查報告最後也確認不是阿扁自導自演的。

陳水扁說，第一時間開記者會誣陷319槍擊案是假的，是阿扁自導自演的連宋競選總幹事馬英九、發言人陳文茜，原來是事先說好，一個辦白臉，一個辦黑臉，一起在演戲。經陳文茜在2005年6月27日接受中國《南方人物週刊》專訪坦承不諱。事隔15年，韓國瑜為了選舉利益，竟然加碼把邱義仁拖下水，再圓一個大謊，是可忍孰不可忍！「韓國瑜敢在阿扁傷口撒鹽，阿扁決定被迫親自控告韓國瑜，並追加提告馬英九與陳文茜，訴追相關刑事責任。」