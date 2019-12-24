偏鄉交通便利了！幸福巴士走東河　提前預約1人也發車

▲各部落頭目帶領族人進行祈福儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為改善台東縣東河鄉公共運輸困境，交通部公路總局補助2輛8人座小巴，24日於東河鄉公所前廣場舉辦『傳遞愛 東河好行 幸福與你同行｣幸福巴士通車典禮。

高雄區監理所副所長李瑞銘表示，為了提供東河鄉民就學、就醫及日常採買的基本民行，公路總局補助289萬元的購車及營運費用，就是希望讓鄉親天天都有車可搭。

▲高雄區監理所副所長李瑞銘表示，只要提前一日預約就算1人也發車。



李瑞銘說，東河鄉的幸福巴士規劃2條路線，一條為【尚德線】(東河-本部落-七塊厝)，另一條為【北源線】(東河-本部落-東河農場)，並採固定班次及彈性班次兩種類型。

其中固定班次為通學班次，每日2班，主要是接送泰源國中及國小學生上下學，故僅於上課日行駛，每週六日、寒暑假及國定假日停駛，全線票價全票50元(半票25元)，而預約班次則規劃每日固定6班次，只要提前一日預約，就算1人也可以發車，等到鄉民養成習慣後，再調整最符合鄉民需求的幸福巴士。

▲東河鄉鄉長葉啟伸感性的表示，一定能夠帶給鄉民更加的便利。

東河鄉鄉長葉啟伸感性的表示，除了要感謝東部區域運輸發展研究中心的協助輔導規劃及縣政府的計畫提案外，特別要感謝高雄區監理所一直以來的關懷及協助，才能夠成功向公路總局爭取到購車及營運的費用，相信這樣用心打造的運輸服務，一定能夠帶給鄉民更加的便利。

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