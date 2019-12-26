印尼巴士墜150m山溝！死亡數達35人　搜救隊：恐有遺體被沖走

記者張方瑀／綜合報導

印尼一輛巴士24日在南蘇門答臘省（South Sumatra）翻落山溝，目前已造成至少35人死亡，其中有8名兒童，這也成為印尼近年來最嚴重的巴士意外事故。當地警方表示，山溝下是湍急河水，不排除有些人可能被河水沖走，目前也已擴大搜索範圍。

Korban Meninggal Bus Masuk Jurang di Pagar Alam Jadi 25 Orang https://t.co/h8blzzylPG pic.twitter.com/VIXPmLXBLN — BeritaKotak (@berita_kotak) December 24, 2019

這輛巴士在24日出發準備前往帕加拉蘭（Pagar Alam）時，在傍晚撞上了水泥護欄，隨後便墜入了南蘇門答臘省帕加拉蘭（Pagar Alam）一處150公尺深的山溝中。據悉，公車在出發時車內共有27人，但有生還者指出，事故發生時車內有大約50人。

Lokasi kecelakaan Bus Sriwijaya di pagar alam



Tikungan letter U, blind spot, armada berumur cukup lawas, apalagi melintas malam, hujan & kabut pic.twitter.com/BUe3IdfrUi — Angkutan IbuKota (@BisKota_) December 24, 2019

起初警方公布死亡人數為24人，接著又在附近山坡上發現了一具遺體，今（26日）在河中又發現7名罹難者遺體。《法新社》報導指出，救援行動已邁入第3天，死亡人數已經累積至35人，其中有16名男性、19名女性，還有8名兒童。

搜救隊擔心，山溝下河水湍急，可能有部分乘客已經被河水沖走。南蘇門答臘救難團隊發言人陶方（Taufan）表示，搜救隊搭乘木筏，擴大至北部6公里的範圍搜索。