台東歲末動態限時追蹤！超強卡司陪跨年　打卡上傳送螢光棒

▲▼台東歲末跨年在台東海濱公園國際地標前登場，有女神鄧福如、邵雨薇、愷樂，男神柯有倫等超強卡司陪跨年。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東歲末活動「限時動態2020」，12月31日（星期二）晚間8點，在台東海濱公園國際地標前盛大登場，有女神鄧福如、邵雨薇、愷樂，男神柯有倫、蔡旻佑以及超HIGH樂團重擊者、八十八顆芭樂籽、雅維•茉芮等超強卡司，更有璀璨煙火等著您，記得追蹤喔！



今年台東歲末活動重新回到海濱公園國際地標辦理，邀請卡司鄧福如、邵雨薇、愷樂、柯有倫、蔡旻佑以及樂團重擊者、八十八顆芭樂籽、雅維•茉芮等熱力開唱，搭配特色倒數影片及璀璨煙火，帶您跨越2019，迎向嶄新2020！





當日周邊配合活動進行交通管制，請民眾將汽、機車依指示停放在四維路臨時停車區域內，並由四維路底徒步進入國際地標會場，大型遊覽車可至舊台汽修護廠後方停放；請勿於周邊道路任意停放，以免拖吊受罰。



為便利民眾抵達會場，活動規劃接駁車，停靠台東火車站、南京路廣場及活動會場，詳細資訊請搜尋活動粉絲頁；本年度鐵路局不加開活動後返家列車，請民眾於活動後勿前往搭乘。





配合本次活動主題，將於晚間8點至11點間整點發送閃光棒，只要在活動會場拍照上傳臉書或IG，並標註「#限時動態台東2020」即可在服務台兌換閃光棒乙支，數量有限，兌完為止。



除了重量級卡司及璀璨的煙火之外，更不可錯過的就是倒數影片!本次倒數影片以台東各行各業女性工作者為主題拍攝，呈現女性在職場領域上的魅力與自信，活動當日來找找影片中有沒有認識的親戚朋友，為台東女力按個讚！



※詳細活動資訊，請至FB：台東縣歲末系列活動。

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