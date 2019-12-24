　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮溫馨過聖誕1500燈條齊閃　府前22公尺高聖誕樹24日點燈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮縣政府前園區打造全台22公尺最高聖誕樹，24日下午5時，由縣長徐榛蔚與貴賓共同點燈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府前園區打造全台22公尺最高聖誕樹，24日下午5時，由縣長徐榛蔚與貴賓共同點燈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

溫馨的聖誕佳節來臨，花蓮處處充滿濃厚的佳節氛圍，除了幸福聖誕城系列活動，花蓮縣政府前園區也打造全台22公尺最高聖誕樹，將於12月24日下午5時，由縣長徐榛蔚與貴賓共同啟動點燈儀式。當天發送聖誕糖果、糖霜餅乾及造型汽球給民眾，歡迎大家共度溫馨佳節。

▲▼花蓮縣政府前園區打造全台22公尺最高聖誕樹，24日下午5時，由縣長徐榛蔚與貴賓共同點燈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府以巧思點綴聖誕裝置，縣府前廣場設有最佳拍照點供民眾取景打卡拍照，包含聖誕大道、阿凡達區、聖誕搖滾區及幸福光廊，充滿著濃濃的聖誕節氣氛，夢幻美麗的燈飾吸引人潮駐足。

▲▼花蓮縣政府前園區打造全台22公尺最高聖誕樹，24日下午5時，由縣長徐榛蔚與貴賓共同點燈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除了高高聖誕樹外還布置了聖誕大道、迎接溫馨聖誕節。

活動當天，將邀請弦樂團、詩歌班表演作為開場。此外，縣府也在現場舉辦「聖誕傳情 榛心蔚您說」活動，備置聖誕明信片，提供代寄明信片的貼心服務，讓鄉親可以傳達問候與思念給親朋好友，在寒冷冬天佳節中，感受滿滿暖意。

縣府前園區充滿巧思，包含全台22公尺最高聖誕樹，以及福木聖誕大道、瓊崖海棠的阿凡達區（稅務局前）、菩提樹及茄冬的聖誕搖滾區、石雕公園的幸福光廊，共設置約1500條燈條，歡迎民眾一起共度溫暖幸福的聖誕夜，並祝福大家平安、喜樂。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
山東留日女遭閨蜜男友猛捅亡！她葬禮神隱「改名變網紅」
直升機載822萬休旅車升空...下秒摔地砸爛！網紅氣：每月都
電機碩士被分手「剁碎小18歲女友」　亂刀劃爛嘴鼻、雙眼成黑洞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮溫馨過聖誕1500燈條齊閃　府前22公尺高聖誕樹24日點燈

外籍交換高中生參訪潮州警分局　體驗人犯戒護室+微物跡證

貨車撞進百年老車站　駕駛酒駕裝頭暈！酒測達0.68移送法辦

台南廣四廣場正名「河樂廣場」　黃偉哲：象徵欣欣向榮萬象重生

南迴改通車　初期僅開放大、小客(貨)車通行

環島之星觀光列車初體驗　「台鐵小林志玲」池佳真擔任列車長

鄭宏輝：要拼經濟拼科技　工商界領袖集結全力支持

建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶　黃偉哲視察水岸公園闢建工程

陳怡珍巧扮聖誕老人　關懷弱勢朋友

雲縣府輔導農漁畜禽業者參與媒合　供應學校營養午餐食材

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

「爆餡芋泥蛋餅、超巨芋圓剉冰」　台中5大必吃芋頭美食懶人包！

花蓮溫馨過聖誕1500燈條齊閃　府前22公尺高聖誕樹24日點燈

外籍交換高中生參訪潮州警分局　體驗人犯戒護室+微物跡證

貨車撞進百年老車站　駕駛酒駕裝頭暈！酒測達0.68移送法辦

台南廣四廣場正名「河樂廣場」　黃偉哲：象徵欣欣向榮萬象重生

南迴改通車　初期僅開放大、小客(貨)車通行

環島之星觀光列車初體驗　「台鐵小林志玲」池佳真擔任列車長

鄭宏輝：要拼經濟拼科技　工商界領袖集結全力支持

建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶　黃偉哲視察水岸公園闢建工程

陳怡珍巧扮聖誕老人　關懷弱勢朋友

雲縣府輔導農漁畜禽業者參與媒合　供應學校營養午餐食材

新台幣開盤貶值0.5分　以30.22元兌1美元開出

孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

工科男嫩女友「美過蔡依林」…慘遭剁碎雙眼成黑洞　夜半凶宅哭聲頻傳

美國爸送最爛聖誕禮物！　2歲寶貝女拆開「情緒超反轉」狂踢小腳

美股續創新高！台股未受激勵　開盤小漲1點後於平盤震盪

單車急煞「雙手粉碎性骨折」！國二男95kg「重量級前摔」橈骨、尺骨全斷

花蓮溫馨過聖誕1500燈條齊閃　府前22公尺高聖誕樹24日點燈

獨／孫鵬救孫安佐滯美200天　77歲母悲傷過度「中度聽力不足」自責淚崩

新加坡富商「台北東區擺攤遇貴人」攢出百億身家　為SOGO砲打經濟部

外籍交換高中生參訪潮州警分局　體驗人犯戒護室+微物跡證

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

貨車撞近百年車站　駕駛酒駕裝頭暈

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

禁大型載重車、油罐車、大型重機通行

環島之星觀光列車體驗　池佳真擔任列車長

新北後備憲兵協勤總隊戰力展示

台南廣四廣場正名「河樂廣場」

鄭宏輝：拼經濟拼科技　工商領袖支持

台東到屏東縮短30分鐘　南迴安朔至草埔段通車

黃偉哲視察水岸公園闢建工程

曾淑美種有機栗子南瓜　擄獲消費者的心

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造

蘇貞昌主持「南迴改」通車禮　感謝施工人員

更多熱門

相關新聞

聖誕樹「貓頭鷹裝飾」轉頭嚇哭她

聖誕樹「貓頭鷹裝飾」轉頭嚇哭她

聖誕驚喜提前送達！美國喬治亞州纽南一位媽媽凱特(Kate McBride)在11月初買回聖誕樹，前幾天拿出來放，準備要好好布置一番。沒想到上周四晚上，女兒突然尖叫飛奔進餐廳，嘴裡喊著「那個裝飾品好可怕喔！」，當凱特走去前看，才發現家裡來了不速之客，忍不住驚呼，「這隻是真的！」

長榮女中驚見成堆「人頭」！　

長榮女中驚見成堆「人頭」！　

貓頭鷹聖誕吊飾突轉頭 10歲女嚇哭

貓頭鷹聖誕吊飾突轉頭 10歲女嚇哭

美到炸翻！　彰化月影燈記　

美到炸翻！　彰化月影燈記　

Nissan Leaf 成為移動式聖誕樹

Nissan Leaf 成為移動式聖誕樹

關鍵字：

溫馨燈條聖誕樹點燈打卡拍照明信片

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

即／光華商場旁惡火封街　男女痛哭

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

雞排妹19歲曾合作日AV片商　內幕曝光

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

四叉貓曝「罷韓遮羞布」下沒人原因

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面