花蓮溫馨過聖誕1500燈條齊閃　府前22公尺高聖誕樹24日點燈

▲花蓮縣政府前園區打造全台22公尺最高聖誕樹，24日下午5時，由縣長徐榛蔚與貴賓共同點燈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

溫馨的聖誕佳節來臨，花蓮處處充滿濃厚的佳節氛圍，除了幸福聖誕城系列活動，花蓮縣政府前園區也打造全台22公尺最高聖誕樹，將於12月24日下午5時，由縣長徐榛蔚與貴賓共同啟動點燈儀式。當天發送聖誕糖果、糖霜餅乾及造型汽球給民眾，歡迎大家共度溫馨佳節。

花蓮縣政府以巧思點綴聖誕裝置，縣府前廣場設有最佳拍照點供民眾取景打卡拍照，包含聖誕大道、阿凡達區、聖誕搖滾區及幸福光廊，充滿著濃濃的聖誕節氣氛，夢幻美麗的燈飾吸引人潮駐足。

▲除了高高聖誕樹外還布置了聖誕大道、迎接溫馨聖誕節。

活動當天，將邀請弦樂團、詩歌班表演作為開場。此外，縣府也在現場舉辦「聖誕傳情 榛心蔚您說」活動，備置聖誕明信片，提供代寄明信片的貼心服務，讓鄉親可以傳達問候與思念給親朋好友，在寒冷冬天佳節中，感受滿滿暖意。

縣府前園區充滿巧思，包含全台22公尺最高聖誕樹，以及福木聖誕大道、瓊崖海棠的阿凡達區（稅務局前）、菩提樹及茄冬的聖誕搖滾區、石雕公園的幸福光廊，共設置約1500條燈條，歡迎民眾一起共度溫暖幸福的聖誕夜，並祝福大家平安、喜樂。

►生火了！連我媽都用到發光