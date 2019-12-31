影／陳建仁心內話：蔡英文是有智慧的思想家　堅決捍衛台灣民主

記者陶本和／台北報導

2020蔡英文總統連任辦公室31日推出系列影片最終回《大仁哥的心內話》。影片中，副總統陳建仁分享總統蔡英文在面對兩岸問題時，所展現的智慧以及堅決捍衛台灣民主自由的立場，他認為蔡英文是有智慧的思想家，她讓全世界知道，只有以民主、法治、人權立國，才有好的經濟發展，才有好的繁榮跟和平。

蔡英文競辦發言人阮昭雄表示，陳建仁在影片內提到，蔡英文過去在陸委會的經歷實際上給予她面對兩岸問題時，很予大的幫助，在對岸一路從經濟崛起並逐步朝向軍事強國甚至是世界強權的方向發展時，蔡英文都有掌握動態並且經過深思熟慮，做出應對。

阮昭雄強調，今年初大陸領導人習近平發表的「一國兩制、台灣方案」已經很明確，就是沒有所謂「一中各表」的空間，只有「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，而這個中國就是中華人民共和國。

陳建仁在影片中指出，蔡英文堅決表示反對這樣的立場，相信2300萬的台灣人民也絕不能夠接受。然而，卻很遺憾地看到國民黨的副總統候選人張善政，在接受外媒訪問時，仍昧於現實宣稱「九二共識沒有說要謀求兩岸統一」、「習近平把九二共識汙衊」等語，但僅有單方主張的內容，何來共識。

陳建仁在影片中，更提到香港運動，年輕人特別挺身而出的關鍵是因為，過去香港在英國統治下有自由，但是沒有民主，後來接受大陸的一國兩制後，發現民主沒了，自由也快沒有了，「所以年輕人才會站起來，要跟全世界的人講說，我們要自由，我們要民主。」

阮昭雄表示，蔡英文在兩岸的政策上善意不變，在保有民主自由的前提下願意與對岸繼續對談，但是「不挑釁，也不衝突，不冒進」。影片中陳建仁也提到，國際間認為台灣採取的兩岸態度是合情合理且友善的，並且強調「台我們有我們對自由民主、對台灣主權的堅持，我們一定要站得穩，然後堅持自己的立場，然後我們讓全世界知道，只有走民主、法治、人權的國家，才有好的經濟發展，才有好的繁榮跟和平。」

▼副總統陳建仁認為總統蔡英文是一個智慧的思想家。（圖／蔡英文競選辦公室）



其他人也看了這些...

►ET總統民調／封關前支持度回升 蔡英文、韓國瑜差距11％－16％

►ET不分區立委民調／民進黨14-16席、柯文哲4-6席 吳敦義、謝龍介恐落榜

►ET民調／89.5％民眾願意返鄉投票 20－29歲族群比例最高

►超越藍綠，就靠她了