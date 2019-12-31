憂選後鋼鐵粉「怒開夜市」…四叉貓超傑出一手曝光：罵過我的不准來

▲國民黨黨部大樓。（圖／記者黃克翔攝）

記者莊智勝／台北報導

2020總統大選倒數11天，有鄉民在PTT八卦版PO文問卦，指出往年選後若死忠選民不滿選舉結果，都會集結前往中央黨部抗議，形成「開夜市」、「攻城車」奇觀，此次選民如此鋼鐵意志，「有沒有機會開夜市啊？」對此，自詡鄉民女神的知名網紅、八卦版版主「四叉貓」劉宇則表示，若想開夜市就必須在30天內申請路權，並繳納3萬元保證金，「現在只剩10天了，你們想送申請書來不及啦，還好我在20天前有先去送申請書了！」

鄉民在PTT以「明年1/11會開夜市嗎」為題問卦，指出往年選後都有選民開夜市、攻城車，「明年大家都這麼鋼鐵意志，有沒有機會開夜市啊？我幫我朋友要擺香腸攤的問一下，大家覺得可以去擺香腸嗎？」

而這篇幽默的問卦文意外釣出版主四叉貓回應，「別傻了！要開夜市得先去申請路權好嗎，必須在使用路權前30天內先申請，然後繳交3萬元的保證金，活動結束可退，但是垃圾太多會扣款當清潔費。現在只剩下10天了，你們想送申請書來不及啦！還好我在20天之前有先去送申請書，1/11~1/12共兩天，3萬元押金也先繳了，只是還沒收到審核通知書而已，期待我大韓導能夠勝選，我們鋼鐵韓粉就能去國民黨部門口開慶功宴啦（滾動）。」

四叉貓同時也在個人臉書呼籲，自己有預感韓導會勝選，因此申請國民黨部門口八德路路權，讓所有鋼鐵韓粉在開票夜一起來黨部開慶功宴，「罵過我的韓粉不准來，來了我叫警察驅離你！」

超級行動派的路權申請曝光後，網友瞬間推爆，笑回「勝選夜市攤位什麼時候抽籤？」「感謝祭？」「手腳真快，用心良苦」、「靠北XD，你比杏仁哥還強」、「計畫通」、「傑出的一手」、「女神真的好善良」、「笑死，你把人家門口申請了」、「這只是申請書而已，有通過再上來發錢啦！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼總統候選人韓國瑜各大活動場合幾乎都可見到四叉貓身影。（圖／翻攝劉宇臉書）