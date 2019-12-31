聯誼找結婚對象！他列3種妹子「男生怎麼選」　網秒篩這職業：聽過太多地雷

▲原PO列出條件，問男生會優先選認識哪一位女生。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「男生會怎麼選？」一名網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，文中列出三個年紀相同的女生條件，「萬一這三位都參加聯誼找尋結婚對象時，想知道男生會優先選擇哪一位？」也想知道長相基本上都有過門檻的狀況下，男生會不會特別看女生職業，「在個性未知狀況下，大家會怎麼選擇？」

原PO文中列出條件「以下三個女生，年紀都一樣」，第一個是「科技大廠（台XX之類）人資，英文好，家裡有房子，長相中等」，第二個是「國營員工，比較樂天派、胸無大志，家境普通無房產，長相中等」，第三個則是「高中國文老師，心思縝密，長相特別有氣質，家裡有房子」。

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他好奇發問，如果這三個人都參加聯誼找尋結婚對象，想知道男生會優先選擇哪一位，「在長相基本上都有過門檻的狀況下，男生會特別看女生職業嗎？在個性未知狀況下，大家會怎麼選擇？」

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▲有人認為選伴不是這樣看條件在選的。（示意圖／Pexels）

看到貼文後，就有網友表示，「選伴不是這樣看條件在選的= =」、「如果三個都和你無法溝通，從頭到尾都和你價值觀不同、雞同鴨講……請問您覺得哪位適合」、「人家肯被你選嗎」、「你以為在市場挑菜？希望其他人評估哪一種組合比較有機會配對，就要把男方資訊也說出來啊」、「基本上都是女生選男生，你不會有這個問題。」

不過也有人光看這些條件就可以先篩選，「老師會先跳過，其他兩位看相處狀況」、「老師跳過+1，聽過太多地雷了」、「這超好選啊刪去法，人資、教職，好了」、「沒照片真的沒辦法覺得，因為三個條件都不差，不過老師我會比較不喜歡XD」、「國營不錯」、「國營吧！比較好相處，也較有時間一起出門。」

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