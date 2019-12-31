沒局在家看電視睡著…他「26歲開始」覺得跨年無聊！網點關鍵：跟幾歲無關

▲原PO發問「幾歲開始覺得跨年很無聊？」（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

今天就是2019的最後一天，許多人都提前排好跨年活動，準備迎接2020。一名網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「幾歲開始覺得跨年很無聊？」文中表示，他大概從26歲開始覺得跨年無聊，沒局就算了，在家看電視、節目也讓他無聊到睡著，隔天醒來才發現「完蛋，元旦了」，最後忍不住直問「有八卦嗎？」

原PO在文中問網友，「你各位都是從幾歲才開始覺得，跨年不過就只是個平凡的日子，根本不用特地去慶祝或是跟家人團聚的？」並說他大概是從26歲開始這樣覺得，「沒局就算了在家裡看電視，都是些老的不紅的明星然後看到無聊睡著，隔天醒來才發現完蛋元旦了。」

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▲2020跨年現場民眾冒雨提前排隊。（圖／記者姜國輝攝）

看到貼文後，網友紛紛留言，「101跨年多去幾次就不會想感受氣氛了 X」、「高二跨完那次之後都覺得無聊了」、「沒人約開始，哈哈哈哈」、「10歲還是11歲那年開始覺得無聊吧，在那之前每次過年都會很興奮」、「高三跨完一次就完全不想再去人擠人」、「一直覺得很無聊，無奈朋友覺得很好玩，只是現在變成租附近觀景大房間開趴。」

還有人認為，「跟幾歲無關，跟你的人際關係比較有關……40-50歲有人約局的話，一樣很開心啊」、「找幾個三五好友自己過還比較舒服有趣。」不過也有網友笑說，跨年就是跟女孩子約會的時候，「代表你26開始都沒女友」、「跨年就是要跟女友出國過ㄚ」、「當你沒有女生可以帶去跨年的時候，你就會覺得幹嘛去浪費生命，還被殘害了啊！」

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