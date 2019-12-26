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全台跨年唯一雙現場在台中　超強卡司迎新年

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全台跨年唯一雙現場在台中　超強卡司迎新年（圖／台中市政府新聞局提供）

圖、文／台中市政府新聞局提供

由台中市政府主辦的「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」將以「后里麗寶現場」、「台中太平現場」雙現場方式進行，分別將在12月31日晚上6點於后里麗寶樂園第二停車場、7點於太平運動場盛大舉行。除了有超過40組實力唱將與唱跳歌手接力演唱之外，為了落實環保理念，后里現場在跨年倒數時刻將以300台無人機展演燈光秀，一起迎接2020年的到來！

全台跨年唯一雙現場在台中　超強卡司迎新年（圖／台中市政府新聞局提供）

雙現場超強卡司全台藝人陣容最多　無人機燈光秀陪你迎新年
「2020台中跨年晚會」以雙現場方式舉行，邀請多位大咖歌手登台演出。「后里現場」跨年時刻將有天后徐佳瑩陪倒數，壓軸演出則有首度於跨年開唱的綜藝天王吳宗憲和流行歌王畢書盡陪大家迎新年，另外還有獨家在台中演出的王心凌、全能天后楊丞琳、情歌天王周興哲、同是台中人的性感天后安心亞、金鐘最佳女配角曾沛慈、最強嘻哈高爾宣、廷廷蕭秉治等超強歌手。而「台中太平現場」壓軸演出為周興哲，另外將有金曲歌王歌后詹雅雯，以及翁立友、黃妃、高爾宣、黃文星、陳零九、邱鋒澤等歌手在跨年現場同歡。

今年后里麗寶現場將搭配300台無人機，打造將近600秒燈光展演秀，以夜空為畫布，變化出各類圖樣，以浪漫氛圍準備迎接2020年。跨年晚會當天除了兩個活動現場之外，民眾可透過TBC群健 台中資訊台、三立都會台、台視及網路多元頻道同步直播后里麗寶現場，也可以在三立新聞網和Vidol觀看台中現場直播，同步感受現場的熱鬧氛圍。

交通接駁專車及大眾運輸調整班次服務參與民眾
由於活動期間場地周邊將進行交通管制，為了鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具前往活動會場，避免交通壅塞，市府在「后里麗寶現場」規劃4條接駁專車路線，總計有230台接駁車分別從后里國小、神岡停車場、豐原火車站、秋紅谷（朝富路、市政北七路口）往返麗寶樂園；在「台中太平現場」也規劃太原停車場往返東平夜市（鄰近太平運動場）的接駁車路線。

全台跨年唯一雙現場在台中　超強卡司迎新年（圖／台中市政府新聞局提供）

全台跨年唯一雙現場在台中　超強卡司迎新年（圖／台中市政府新聞局提供）

此外，市府也協調台鐵同意增開班次、市區公車業者配合延後收班，歡迎民眾踴躍搭乘大眾運輸工具。有關「2020台中跨年晚會」詳細活動內容及交通資訊等，可上活動官網查詢：https://newyear2020taichung.com.tw/

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