台灣指標民調／台中③選區激戰！洪慈庸僅領先5％　楊瓊瓔緊追在後

▲洪慈庸、楊瓊瓔。（合成圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

2020總統與區域立委選情進入白熱化階段，其中眾所矚目的第3選區，由國民黨籍的台中副市長楊瓊瓔對決無黨籍立委洪慈庸。根據台灣指標最新民調，洪慈庸僅領先楊瓊瓔5個百分點，選情陷入膠著。

民調結果顯示，第3選區民眾有36.9％的受訪民眾支持洪慈庸，31.9％支持楊瓊瓔，4.2％支持台灣民眾黨立委候選人張睿倉，0.4％支持宗教聯盟立委候選人朱立凡，0.2％支持台澎黨立委候選人宋柏澄，無樣本支持喜樂島聯盟立委候選人張烱春，3.8％不投票或投廢票，22.6％未明確回答。洪慈庸、楊瓊瓔兩人差距5個百分點。

交叉分析指出，表示支持洪慈庸比率相對較高民眾特徵為神岡區(42.3％）、或20至29歲(46.8％)、或大學教育程度(44％)、或政治立場為泛綠(73.8％)、或支持民進黨英德配(65.5％)。

至於支持楊瓊瓔比率相對較高的民眾特徵為50至59歲(41.1％)、或研究所教育程度(39.4％)、或政治立場為泛藍(83.3％)、或支持國民黨國政配(91.8％)。

從民眾政治立場分析，泛藍民眾有83.3％支持楊瓊瓔、6.6％支持洪慈庸、3.4％支持張睿倉。泛綠民眾有73.8％支持洪慈庸、13.1％支持楊瓊瓔、1.1％支持張睿倉。中立民眾則有25.6％支持洪慈庸、19.9％支持楊瓊瓔、5.2％支持張睿倉。

該民調於2019年12月29日至30日針對台中市后里區、神岡區、大雅區及潭子區年滿20歲的民眾，進行電腦輔助電話訪問，完訪1072人，在信賴水準 95％時的抽樣誤差最大值為±3％。

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