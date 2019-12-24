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全台唯一跨年雙現場　台中3百台無人機打造6百秒燈光秀

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▲▼台中跨年。（圖／台中市政府新聞局提供）

▲市府新聞局20日在台灣大道市政大樓舉辦台中跨年記者會。

圖、文／台中市政府新聞局提供

今年台中跨年超精彩！台中市政府主辦的「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」以雙現場進行，地點在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場，有吳宗憲、楊丞琳、徐佳瑩、畢書盡、安心亞、王心凌、周興哲、翁立友等超過40組超強卡司接力演出，后里現場倒數時更將以300台無人機，展演600秒燈光秀，絢麗迎接2020年！

市府新聞局20日在台灣大道市政大樓舉辦台中跨年記者會，新聞局長黃國瑋出席記者會時表示，這次台中跨年是全台唯一雙現場，超過40組卡司帶來精彩演出，其中后里現場在跨年倒數時刻，更將出動300台無人機，打造將近600秒燈光展演秀，以夜空為畫布，變化出各種圖樣，以浪漫氛圍迎接2020年；另市府也已妥善規劃接駁車，要讓大家開開心心來、安安全全回家。

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▲▼台中跨年。（圖／台中市政府新聞局提供）

新聞局表示，「后里現場」於12月31日晚上6時開始，主持人陣容有阿KEN、Sandy吳珊儒、夏語心，跨年時刻將有天后徐佳瑩陪倒數，壓軸演出則有首度於跨年開唱的綜藝天王吳宗憲和流行歌王畢書盡陪大家迎新年，還有獨家在台中演出的王心凌、全能天后楊丞琳、情歌天王周興哲、同是台中人的性感天后安心亞、金鐘最佳女配角曾沛慈、高爾宣、廷廷蕭秉治、茄子蛋、GAIL、KARENCICI、JR紀言愷、三原Japan、鹿希派、汪定中等卡司。

▲▼台中跨年。（圖／台中市政府新聞局提供）

「太平現場」則從晚上7時開始，主持人陣容有于美人、蔡昌憲、許志豪，由黃妃、翁立友陪大家倒數，壓軸演出為周興哲，另外有金曲歌王歌后詹雅雯、高爾宣、黃文星、陳零九、邱鋒澤、龍千玉、江惠儀、椅子樂團、盧莉瑮、荒山亮、林喬安、李子森、高佳群、吳美琳、林孟宗、余凱揚、葉諾帆等卡司在太平跨年現場同歡。

跨年晚會當天除了2個活動現場外，民眾還可透過TBC群健台中資訊台、三立都會台、台視及網路多元頻道同步收看后里現場直播，也可以在三立新聞網和Vidol觀看太平現場直播，同步感受跨年熱鬧氛圍。

新聞局指出，活動期間場地周邊將進行交通管制，市府並在「后里現場」規劃4條接駁專車路線，總計有230台接駁車分別從后里國小、神岡停車場、豐原火車站、秋紅谷（朝富路、市政北七路口）往返麗寶樂園；在「太平現場」也規劃太原停車場往返東平夜市（鄰近太平運動場）的接駁車路線。

此外，市府也協調台鐵同意增開班次、市區公車業者配合延後收班，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具前往活動會場，避免交通壅塞。有關2020台中跨年晚會詳細活動內容及交通資訊等，可上活動官網（https://newyear2020taichung.com.tw/）查詢。

▲▼台中跨年。（圖／台中市政府新聞局提供）

20日記者會上，由夏語心、許志豪主持，蕭秉治、翁立友現場熱情獻唱，副秘書長朱康震、麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻等人均到場邀請大家來台中跨年。

(臺中市政府新聞局 廣告)

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