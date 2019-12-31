台南岸巡堅持守護漁業資源　持續強化取締違規捕魚

▲南部分署第11岸巡隊，在台南七股、安平及高雄永安、蚵子寮一帶海域，積極取締各種違規捕魚破壞海洋生態行為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南七股、安平及高雄永安、蚵子寮一帶海域，常有違規於3浬內拖網作業漁船，嚴重破壞底層魚苗棲息地，為嚇阻不法破壞海洋資源行為，南部分署第11岸巡隊除加強勤務查察及雷達監控外，今年首度使用無人機空拍搜證，成功查獲多起漁業違規案件。

另外台南安平漁港及高雄蚵子寮漁港港區內，常有民眾使用魚槍違規採捕事件層出不窮，11岸巡隊也針對重點區域加強巡查，具體查獲違規案件。

台南11岸巡隊指出，近年來台灣漁業面臨環境汙染及漁民過度捕撈，導致漁業資源日漸枯竭。而確保漁業資源永續利用，另一方面打擊非法漁業，是漁業資源永續發展之關鍵，這也是海巡署重點工作之一，第11岸巡隊亦致力於取締違規拖網、魚槍違規採捕及毒電魚等非法漁業行為，以實際行動展現執法決心。

另外，11岸巡隊亦加強防堵毒電炸魚違法案件，避免民眾食用受毒污染之水產動植物，危害健康，亦會使得魚類生態系統受損，造成漁業資源枯竭。

南部分署第11岸巡隊強調，為保護漁業資源，遏制不法，籲請民眾朋友，在海上及岸際作業請遵守漁政機關規定，讓漁業資源永續，南部分署全年無休嚴正執法並持續以具體查緝，有效維護海洋資源，如有發現違規捕魚情形，可撥打118服務專線，海巡署將迅速予以處理，共同維護並建立漁業資源永續利用之環境。