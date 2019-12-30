搶4萬現金、516張刮刮樂！他躲賓館狂刮136張只中幾萬...警方4小偵破

記者洪正達、邱茀濱／綜合報導

台南歸仁區一間彩券行30日上午遭一名張姓男子打劫，共損失現金近4萬元以及516張刮刮樂，沒想到嫌犯逃逸時還騎著店員的機車離開，但最後不到4個半小時就被警方逮捕到案。據《自由時報》報導，張男逃逸竟狂刮了136張彩券，不過累計中獎的金額只有萬餘元，讓他直嘆「手氣差」。

▲台南張姓男子狂搶516張彩券及4萬現金，不到4小半就被警方逮捕到案。（圖／記者洪正達攝，下同）



歸仁區一間彩券行上午6時許遭一名53歲的張男搶劫，警方獲報後到場進行採證，並清查該店損失共516張刮刮樂（價值1萬3200元）與現金3萬9700元，事後立即成立專案小組，調閱路上監視器，不到4個半小時就將他逮捕到案。

2名警員一路尾隨張男偷來的機車，見對方在東區中華路、小東路口等紅燈之際，下車一踴而上將其壓制，並追回現金2萬9500元，以及剩下的380張刮刮樂。報導稱，張男犯案後，騎乘機車到永康1家賓館躲藏，並在1小時內狂刮136張，不料最高的彩金也才1500元，累計中獎金額則只能兌換萬餘元。

事後，張男坦承犯案，並供稱他因為缺錢花用才會決定行搶，最後在警方偵訊後被依強盜罪移送地檢署偵辦。至於張男作案用的剪刀，已經被他丟掉了。

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