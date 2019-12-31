元旦返鄉好停車　台南路邊停車不收費

▲台南市政府歡慶2020年1月1日開國紀念日元旦，方便返鄉民眾團圓歡聚，當天台南市路邊停車格位將暫停收費。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府歡慶2020年1月1日開國紀念日元旦，方便返鄉民眾團圓歡聚，當天台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費，台南市停車管理處（南門路繳費服務處、安平車輛保管場）暫停服務，請洽公民眾注意，但民眾仍可透過「台南好停APP」線上支付，繳納停車費。



交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視停車收費員休假權益，台南市在元旦當天路邊停車格位暫停收費一天，讓收費員能陪家人出遊，但若有人假借名義在非屬出入口管制的路外停車場向民眾收取停車費，其行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將請警察機關加強查緝。



停車管理處處長黃俊傑表示，除本市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路(社E2)停車場、(社E1)停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提昇停車週轉率，仍採24小時收費營運。



黃俊傑處長指出，除線上支付繳納外，持繳款期限內之停車單可直接前往全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK、美廉社、家樂福等超商門市繳費。如果停車單遺失想查詢補單，也可至各地超商：7-11「ibon便利生活站」、全家「FamiPort」、萊爾富「Life-ET」、OK超商「OK˙go」查詢補單後，持單到門市櫃檯繳費。



交通局呼籲民眾支持市府停車有序政策，以維持交通順暢，敬請民眾共同維護停車空間環境整潔，提昇整體友善城市形象。元旦當天警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰，而壞了過節心情。