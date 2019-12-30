台南市安南清潔隊被爆違法處理事業廢棄物、賭博　環保局：依法查處

▲台南市安南區清潔隊，被人上網爆料指機動班許姓清潔隊員開小差賭博等情事，涉嫌徇私舞弊沒有紀律。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區清潔隊，被人上網爆料指清潔隊陳姓班長涉嫌私下指揮抓斗車司機違法處理事業廢棄物工作、機動班許姓清潔隊員開小差賭博及水溝班班長將其子安排在同一班，涉嫌徇私舞弊沒有紀律，環保局清淨家園管理科科長顏振羽指出，相關指控經查部分屬實，已依工作規則查處。

有網友上網爆料指清潔隊陳姓班長，涉嫌私下指揮抓斗車司機違法處理事業廢棄物工作，司機們感到非常害怕困惑，為何公家機關帶頭違法，司機如不聽從陳班長做違法事項，就會被職場霸凌調去掃地班掃地。

此外還有一名許姓隊員上班摸魚賭博四色牌，十年如一日的許隊員只要工作完畢 ，就開公務車直接殺去賭博，其鄭姓班長竟也跟去等待接手，無法無天。還有水溝班班長將自己的兒子安排在同一班以利關照，真的沒有紀律、徇私舞弊。

▲台南市環保局清淨家園管理科科長顏振羽指出，相關指控經查部分屬實，已依工作規則查處。

環保局清淨家園管理科科長顏振羽指出，安南區清潔隊有隊員200多人，已通知各區清潔隊長，各區清潔隊之清潔班，如有親屬關係，如父子、夫妻，應調到他班服務，親屬關係不可在同一班，以免發生勤務偏頗不公情事，這部分已立即改善。

此外抓斗車部分，經查係因當地里長為了配合民眾的需求，會尋求一個適當地點，讓民眾可以排出一些大型家具，里長再跟清潔隊約時間，清潔隊幫忙把這個家具清運，會發生此事可能是「認定」的問題，因為有一些民眾會順便把一些家裡面不用的東西用黑色塑膠袋裝一併排出，被誤認為是事業廢棄物，這部分會加強管理。

顏振羽科長說，對機動班許姓隊員上班時間做完事，跑去一家宮廟旁賭博一事，當事人本身有承認，會依勞工工作規則相關規定懲處，而鄭姓班長經查係去規勸許姓隊員，並非等待接手賭博，鄭班長算很積極的處理這件事情，應係誤解。

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