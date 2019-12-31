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台南市整體治安服務滿意度六都第一　破獲率由69.9％提升至90.4％

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▲內政部警政署2019年針對台南市民眾對治安滿意度調查總報告中，最近6個月對居住縣市整體治安狀況滿意度等7項調查，台南市均為六都第一。（圖／記者林悅翻攝）

▲內政部警政署2019年針對台南市民眾對治安滿意度調查總報告中，最近6個月對居住縣市整體治安狀況滿意度等7項調查，台南市均為六都第一。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

內政部警政署2019年針對台南市民眾對治安滿意度調查總報告中，最近6個月對居住縣市整體治安狀況滿意度等7項調查，台南市均為六都第一，其中對居住縣市警察人員打擊犯罪及維護治安之能力的信心度高達90.82％。

市府指出，7項調查分別是居住縣市整體治安狀況滿意度82.71％，居住社區或住家附近整體治安滿意度92.51％，居住鄉鎮市區警察整體服務滿意度90.82％，居住鄉鎮市區警察執行巡邏、路檢、訪查等勤務表現滿意度87.97％，居住鄉鎮市區警察取締交通違規工作的滿意度82.84％，居住鄉鎮市區警察協助民眾解決問題的滿意度87.21％，對居住縣市警察人員打擊犯罪及維護治安之能力的信心度90.82％。

市長黃偉哲在台南市政府第420次市政會議作出指示表示，這1年來確實台南在治安及交通方面有所進步，但是交通的評比有努力的空間。黃偉哲市長進一步指出，幾場大型活動交通疏散成果是指標，包括空軍基地開放、台啤演唱會及市府自己辦裡的跨年演唱會等等，人群疏散迅速，給予警察局肯定。

對於即將到來的年節，黃市長要求交通安全方面需要再強化，拜託警察、消防同仁繼續在工作崗位做好維護安寧、快樂的年節交安事宜，落實春安維護工作，黃市長也期許新年度的治安成績，客觀上的數字能更精進。

台南市警局長周幼偉進行2019年業務成果報告。在治安真實面：2019年1-11月每10萬人口刑案發生數六都中僅次於台北市，但市警局以大數據分析瞭解治安真實狀況，積極關懷協助被害人，因而治安滿意度榮獲六都第一；例如全般刑案發生數由100年26308件下降至本期22790件，破獲率由69.9％提升至90.4％。

打詐成效方面，2019年1-11月，攔阻民眾被害件數868件、攔阻款項1億581萬5392元。其中金融機構及超商通報攔阻民眾被害件數504件、攔阻被害款項共計6830萬2756元，較去年同期增加227件、2674萬6793元；攔阻件數六都第一！

查賄制暴方面，本次總統、立法委員選舉(統計至12月20日計移送32件、80人，較上次增加27件、75人。

近年來利用網路雲端、LINE及臉書等通訊軟體犯罪，層出不窮，也讓偵查難度提升；警察局運用科技執法，整合大數據分析，打造在地化資料庫，強化智慧警政平台，獲黃市長全力支持，編列1731萬8000元打造「刑案大數據分析平台」，將現有的毒品、車牌影像辨識等資料庫系統予以整合，發揮犯罪偵防成效；以「涉案車輛查緝網」，介接比對多來源車輛情資，掌握即時位址，涉案車輛無所遁形。例如本期利用監視錄影系統破獲各類案件2227件2663人，破案能量逐年成長，相較100年，增加逾4倍。

值得一提的是，黃市長特別重視員警夜間執勤自身安全，規劃採購警用肩燈3500顆、帽燈3528顆、反光背心2371件及警報型警示燈186組，讓同仁無後顧之憂，執勤更安全、更有保障。不只如此，黃市長提升超勤加班費預算，每人每月13500元超勤加班費預算提高至15000元，六都僅次於台北市。

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