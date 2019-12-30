郭台銘合體宋楚瑜脫口「棄韓保宋」　郭辦坦言：確實不反對

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘30日上午身穿橘色背心，會面親民黨總統候選人宋楚瑜，兩人共進早餐並全程直播，郭台銘在直播中說出「棄韓保宋」。對此，郭台銘辦公室表示，對「棄韓保宋」的立場，郭台銘確實是不反對。

在直播中有網友留言「棄韓保宋」，宋楚瑜看著ipad開心的說「太好了，棄韓保宋，感謝你」，郭台銘隨即跟著複誦；引發外界討論是否表態立場。郭台銘幕僚表示，郭台銘之所以會說出「棄韓保宋」，是因為宋楚瑜說了這句話之後，他跟著複誦；至於總統選票將會投給誰，郭台銘堅持是個人意志，也是秘密，所以不願意對外表明。

▲親民黨總統候選人宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

始終不願明確表態總統支持哪一陣營的郭台銘，雖然在民眾黨、親民黨的不分區立委中都安插了人馬，期待郭家軍前進國會，為台灣保留第三勢力的聲音，更在政論節目中多次稱讚宋楚瑜是「會做事、有執行力的人」，外界認為立場已經相當明顯。

郭台銘日前稱讚宋楚瑜是執行力強、有政治與經濟實力的行政官「他要出來選，我就希望能在各方面支持他」，郭台銘也強調，台灣不能因為讓藍、綠惡鬥，繼續停滯不前，應該要保留第三勢力的空間，他不希望民進黨一黨獨大，認為比較適合台灣的局勢是「兩大黨兩小黨」。





▲郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）