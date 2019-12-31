環團斥韓國瑜、宋楚瑜不在乎環保！他嗆國民黨「應該要下地獄」

▲環保團體舉行記者會，公布總統、立委候選人環保意向。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

2020總統、立委大選再11天就到來，環保團體今（31日）舉行記者會直指，多個環團一起提出能源、公害、水資源管理和空汙等共7大主題、計26項訴求 ，但國民黨及親民黨總統候選人韓國瑜、宋楚瑜都沒回應，僅民進黨總統候選人蔡英文有，實在對韓國瑜和宋楚瑜感到失望外，更批國民黨「應該下地獄」。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅說，觀察台灣環境問題仍甚嚴重，且環境問題不斷衍生、變廣、變更國際化，如氣候變遷議題、核廢料等狀況，因此趁此意向調查機會把問題問清楚，期待各候選人好好說明、表達。尤其總統所提的國家前途施政政見或意向，指示著國家未來方向及企望，但國民黨及親民黨都沒回應，僅民進黨有，因此對韓國瑜、宋楚瑜很失望。

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▲台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍公布該聯盟推薦的候選人。（圖／記者許展溢攝）



桃園在地聯盟召集人潘忠政表示，這次回應的數量如此稀少，令人感嘆，對台灣未來環境問題一向悲觀，但對於結果也不意外，因為候選人素質不一。看守台灣協會祕書長謝和霖則提，台灣2大黨都偏右情況下，長久以來我國經濟發展都不注重資源有限這個事實，而欠缺環境資源或生態涵容能力總量管制的概念。

謝和霖希望選民能仔細檢視各候選人政見，對於環保概念是什麼？但很遺憾2大黨都以「拼經濟」為主要政見，環保部分就算有承諾，也不見得以後真的會做，希望大家平常就要督促自己選出來的立委，好好去關心環保議題，對那些只用政策買票的方式，而完全沒有永續發展概念的候選人必須用選票唾棄，至於政黨，他現場怒點「像國民黨就應該要下地獄」。