　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

健身男未帶會員卡...秒爆氣飆櫃台妹：舔地板！他辯「土下座」被打腫臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

半澤直樹 大和田常務 土下座

▲許多人看了日劇《半澤直樹》才知道「土下座」，黃男辯稱要人「舔地板」只是在形容這種道歉姿勢，但檢察官不信。（示意圖與本案無關／資料照）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子上健身房運動時，忘了帶會員卡，報了手機號碼就進去換衣服，結果櫃台小姐提醒照規定一定要出示會員卡才行，黃男竟爆氣怒飆櫃台小姐要「舔地板」，雖然黃男辯稱，這只是日本「土下座」道歉方式，但台北地檢署認為，土下座頂多是頭部貼地，黃男卻要人舔地板，足以使人感到難堪，30日依公然侮辱罪起訴黃男。

黃男是在10月間，因為不滿台北市東區知名健身房的櫃台小姐提醒他，以後要記得帶會員卡，才方便工作人員辨識身分，竟然在報了手機號碼進去換上運動服後，又跑到櫃台去飆罵櫃台，要求還要櫃台小姐「舔地板」、「道歉」，雖然黃男沒有真的逼迫對方「舔」，但櫃台小姐不甘受辱，仍到轄區大安分局提告。

黃男一開始解釋，事發前幾天，他都是報電話就可以進健身房，不知道為何突然被要求，而他只是要求對方用「土下座」姿勢，下跪後頭貼著地板道歉，並不是真的要對方舔地板，但後來改口聲稱，沒證據可證明是他有說過這句話，檢察官最後根據監視器畫面以及證人說詞，認為黃男要人舔地板，如同要人吃大便，足以使人感到難堪受辱，涉嫌公然侮辱罪。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「一日女友」係金ㄟ…3小時7200元只能牽手散步　男大生摟腰摸腿挨告

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華LINE「抱歉嚇到妳了」被起訴

「衣架大王」約吃早餐襲胸強吻　噁心液體強灌女網友左耳成鐵證

ET快訊
已婚工程師吃2國中妹！分手逼「再來一次」…遭拒竟傳裸照給她新
貼春聯「8大禁忌」曝光！　做錯「晦氣+爛桃花」衰整年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4黑衣人包圍巴頭：在公司別亂講話

新竹地下賭盤「讓盤數字曝光」　1個月多1倍！他：政見辯論後更恐怖

北市畜產公司前老總當街被巴頭　黑衣人嗆「我知道你住哪裡」

爆料「戲說一姊」棄養公公、當小三挨告…又恐嚇她老公再判賠

健身男未帶會員卡...秒爆氣飆櫃台妹：舔地板！他辯「土下座」被打腫臉

花蓮台8線落石砸車！「碰」一聲擋風玻璃秒碎裂　駕駛頭腳撕裂傷急送醫

已婚工程師吃2國中妹！分手逼「再來一次」…遭拒竟傳裸照給她新歡

無罪！老兵1張發票詐走喜憨兒60包餅乾　法官全因這心酸原因

簽4點切結書答應斷人夫...小三被抓包要「賠200萬」！正宮崩潰：他們還拍婚紗

「搓湯圓」當選無效！基隆女里長30萬勸退對手　辦餐會辯「社區發展」　

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

影／前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4黑衣人包圍巴頭：在公司別亂講話

新竹地下賭盤「讓盤數字曝光」　1個月多1倍！他：政見辯論後更恐怖

北市畜產公司前老總當街被巴頭　黑衣人嗆「我知道你住哪裡」

爆料「戲說一姊」棄養公公、當小三挨告…又恐嚇她老公再判賠

健身男未帶會員卡...秒爆氣飆櫃台妹：舔地板！他辯「土下座」被打腫臉

花蓮台8線落石砸車！「碰」一聲擋風玻璃秒碎裂　駕駛頭腳撕裂傷急送醫

已婚工程師吃2國中妹！分手逼「再來一次」…遭拒竟傳裸照給她新歡

無罪！老兵1張發票詐走喜憨兒60包餅乾　法官全因這心酸原因

簽4點切結書答應斷人夫...小三被抓包要「賠200萬」！正宮崩潰：他們還拍婚紗

「搓湯圓」當選無效！基隆女里長30萬勸退對手　辦餐會辯「社區發展」　

韓庚、盧靖姍結婚了！紐西蘭婚禮現場曝光…喜帖「藏浪漫密碼」

2020年是翻轉年！命理師解析「遠航v.s星宇」下場大不同：老企業小心了

到處都是總理的臉　紐西蘭人推「#TurnArdern」運動把她翻過去

影／吳怡農12/31生日快樂！　政治處女秀討論爆表：「政治人物變表演者」...想改變

影／前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4黑衣人包圍巴頭：在公司別亂講話

2019政治事件神回顧！鄉民成語小教室創意爆棚　「四字箴言」瘋傳網笑爛

《奈何BOSS》徐開騁拍古裝劇！　「白色仙衣」帥暈粉…5選角造型首曝光

新竹地下賭盤「讓盤數字曝光」　1個月多1倍！他：政見辯論後更恐怖

北市畜產公司前老總當街被巴頭　黑衣人嗆「我知道你住哪裡」

嚴防非洲豬瘟！違法用廚餘養豬…農委會祭重罰最高300萬

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

家犬挑戰比特犬遭咬　飼主憤砍狗燒狗

單親媽裝清大碩士　騙11家科技公司

男友淪割喉魔！虐殺3人後跳樓詭姿亡

LINE上借10萬！女學生一看帳戶：姐姐妳在哪　慘吃官司

淡大嫩妹遭前任放話：我睡過她　現任怒了

「一日女友」只能牽手散步　男大生摟腰摸腿挨告

割喉魔凌虐　高大成：她雞皮疙瘩至死未退

陸籍交換生撕毀連儂牆　法官判決出爐

18歲超商店員8小時盜刷365組條碼

前總經理被貶掃廁所！下班遭黑衣人恐嚇

無辜情侶情遭割喉湧血泉　家人淚辦冥婚

更多熱門

相關新聞

台南沒有天坑只有路平傅崐萁要道歉

台南沒有天坑只有路平傅崐萁要道歉

前花蓮縣長、無黨籍花蓮立委候選人傅崐萁，12月29日在花蓮拜票時，提到「高雄、台南交界3千個天坑」，台南市長黃偉哲30日表示，台南沒有天坑只有「路平」，傅崐萁以不實的指控，污衊台南市政建設，應該立即道歉。

LINE酸同事白爛　海巡隊員賠4萬

LINE酸同事白爛　海巡隊員賠4萬

罵三字經罰5000元　翁：我幹譙整天

罵三字經罰5000元　翁：我幹譙整天

拉筋過當致右臂神經損傷！她怒告健身教練

拉筋過當致右臂神經損傷！她怒告健身教練

500元退款延遲　女老師辱賣家是狗

500元退款延遲　女老師辱賣家是狗

關鍵字：

健身房道歉會員卡公然侮辱使人難堪舔地板土下座

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面