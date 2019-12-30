健身男未帶會員卡...秒爆氣飆櫃台妹：舔地板！他辯「土下座」被打腫臉

▲許多人看了日劇《半澤直樹》才知道「土下座」，黃男辯稱要人「舔地板」只是在形容這種道歉姿勢，但檢察官不信。（示意圖與本案無關／資料照）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子上健身房運動時，忘了帶會員卡，報了手機號碼就進去換衣服，結果櫃台小姐提醒照規定一定要出示會員卡才行，黃男竟爆氣怒飆櫃台小姐要「舔地板」，雖然黃男辯稱，這只是日本「土下座」道歉方式，但台北地檢署認為，土下座頂多是頭部貼地，黃男卻要人舔地板，足以使人感到難堪，30日依公然侮辱罪起訴黃男。

黃男是在10月間，因為不滿台北市東區知名健身房的櫃台小姐提醒他，以後要記得帶會員卡，才方便工作人員辨識身分，竟然在報了手機號碼進去換上運動服後，又跑到櫃台去飆罵櫃台，要求還要櫃台小姐「舔地板」、「道歉」，雖然黃男沒有真的逼迫對方「舔」，但櫃台小姐不甘受辱，仍到轄區大安分局提告。

黃男一開始解釋，事發前幾天，他都是報電話就可以進健身房，不知道為何突然被要求，而他只是要求對方用「土下座」姿勢，下跪後頭貼著地板道歉，並不是真的要對方舔地板，但後來改口聲稱，沒證據可證明是他有說過這句話，檢察官最後根據監視器畫面以及證人說詞，認為黃男要人舔地板，如同要人吃大便，足以使人感到難堪受辱，涉嫌公然侮辱罪。

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