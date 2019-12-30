「衣架大王」約吃早餐襲胸舔耳　被害人左耳驗出DNA成鐵證

▲衣架大王涉嫌對初次見面的女網友襲胸舔耳，在耳朵留下DNA遭驗出。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

有「衣架大王」之稱的陳友亮，與1名女網友初次見面就是相約吃早餐，再開車陪人家買了菜送回家的路上，在車內對女網友襲胸、強吻還舔耳，女網友提告後，陳否認做出不禮貌動作，但是女網友事後去驗傷，在左耳內採集檢體比對與陳的DNA相符，台北地檢署30日依強制猥褻等罪嫌起訴陳。

陳友亮因在北市五分埔經營「衣架的店」，而被稱為「衣架大王」，曾與帝寶名媛李珍妮交往生子，但最後分手收場，日前還傳出準備要迎娶前購物專家，不過1名年輕女網友提告指控，她在2019年5月間，透過交友軟體Tinder認識陳男，互加LINE聊沒幾天，陳男就約她見面。

▲被害人事後傳LINE質問陳友亮「你以為我這麼隨便嗎？」。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

2人的初次見面很特別，因為被害人說要吃早餐，陳男就說要一起吃開著賓士跑車帶被害人到台北華山市場的阜杭豆漿吃早餐，之後載被害人去買菜，最後陳男要送被害人回家的路上，開始對被害人毛手毛腳。

被害人指控，陳友亮先從駕駛座把手伸到副座，摸她胸部、大腿，她拒絕後，陳竟然趁到家要下車前，又轉過頭去偷親到她的嘴唇，還有親她的雙耳，被害人匆忙下車後，還傳LINE質問「你以為我這麼隨便嗎？」並驗傷提告。

陳友亮到案否認對被害人不禮貌，辯稱當時只是對女網友比較熱情，但是因為被害人左耳採集到的檢體，經比對與陳的DNA相符，檢察官因此不採信陳的辯解，將他依強制猥褻等罪起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

G奶網紅拍片遭襲胸 FBI帥哥鄧佳華LINE「抱歉嚇到妳了」被起訴

慘！退將1家3口搭小黃遇橫禍「妻死女癱」 致命真相：違規左轉+直行超速

好大膽！「妳被假扣押」車手約法院拿錢 法警機警逮捕現行犯