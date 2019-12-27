79人LINE群組酸同事「白爛哦你」　海巡隊員嗆8句賠4萬

▲羅男在LINE群組中罵同事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

海巡署第七海巡隊羅姓隊員不滿楊姓同事提出刑事告訴，竟然在79人的LINE群組內飆罵對方「什麼毛X白爛哦你」、「早洩何必牽拖」等話，反而害自己再吃上一罪，被宜蘭地院法官依公然侮辱罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

判決書中指出，羅男對綽號「羊毛」的楊姓同事有所不滿，去年2月7日凌晨3時許突然在LINE群組中發言，連續用8句話飆罵對方洩憤，包含「X你娘老雞X什麼毛」、「什麼毛X白爛哦你」、「毛懶X」、「早洩毛」、「早洩何必牽拖」等等。

▲宜蘭地院法官認為羅男的行為構成公然侮辱罪。（圖／記者游芳男攝）

由於該群組包含第七海巡隊現任以及退休成員共79人，楊男不甘莫名挨罵，氣得報警並提告公然侮辱、誹謗。宜蘭地院法官認為，羅男上述用詞屬於情緒性的抽象謾罵或嘲弄，並未具體指謫或傳述足以毀損他人名譽的具體事實，因此難以認定構成誹謗罪。

法官接著表示，羅男在同一個LINE群組中短時間內連續留言，屬於公然侮辱之行為，侵害到同一法益，考量到當事人雙方為同事，他未能控制自身情緒，不思以理性方式解決爭端，顯然欠缺尊重他人名譽的法治觀念，至今也因為賠償金額無法達成共識，而未能與楊男達成和解，最後依公然侮辱罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。