幼教女老師為了500元　辱罵賣家「妳是可憐沒人格的狗」慘挨告

▲賣家退款遲延，幼教女老師PO文附照辱罵「我真的當妳是狗！」等語，遭判刑。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名29歲幼教女老師在臉書社團網購商品後，竟發生買賣糾紛！由於賣家要退款500元，但有所遲延，讓老師心生不滿，直接在該社團辱罵賣家「我真的當妳是狗」等語，還PO出賣家照片，令賣家不堪受辱憤而提告。老師因此被依公然侮辱罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可緩刑2年。

當時女老師在一個關於「買賣媽咪、嬰兒等用品」的臉書公開社團上，因500元退款問題與賣家發生糾紛，於是暴怒PO文：「有聽過『肉包子打狗，有去無回』嗎？我真的當妳是狗，而且還是隻既可憐又沒人格的狗」、「大嬸，500妳不用退了，我當給流浪狗買飼料吃，當媽媽了，一點人格都沒有，妳的價值連500都不值！」等言詞，同時也貼出賣家的照片。

老師被告遭判刑後不服上訴！但檢察官認為，老師的言語攻擊讓賣家身心所受傷害非輕，且未能與賣家達成和解，雖於審判中自白犯罪，但並無真心悔改，拘役30日尚屬過輕！不過法官審酌，老師已坦承犯行，願意向賣家表示歉意，也表明願賠償3萬元，雖然和解未果，但考量老師無前科等一切情狀後，仍維持原本判決，駁回老師上訴。

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