肯定警察積極破案　台南市議會頒發慰問金

▲台南市議會郭信良議長率台南市議員蔡育輝人，前往台南市警局頒慰問金，由刑警大隊林宏昇大隊長代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

肯定台南市警局及各分局為民服務、積極破案，台南市議會郭信良議長與議員蔡育輝、劉米山、蔡秋蘭、趙昆原、吳禹寰、張世賢、吳通龍、李宗翰等人，30日上午前往市警局頒發破案慰問金，沈家鳳及陳秋宏議員則由服務處代表前往，共有一分局等16個單位獲頒慰問金，由刑警大隊林宏昇大隊長代表接受。

郭信良議長指出，今日頒發慰問金，除了代表著對站在第一線為民服務的警察們予以肯定及鼓勵，更是期許與嘉勉，希望新的一年，大家在周幼偉局長領導下，繼續秉持苦民所苦的精神，遇到案件都積極處理，尤其是在緝毒及網路詐欺等方面予以加強，讓市民能安心在台南市居住。

郭信良議長表示，警察身為人民保母，受到民眾廣大的信賴，警察往往也不負人民所託，迅速地偵破各項案件，像是近來的安平槍擊案等，都很快破案，對安定民心起了很大的作用。郭議長說，警察是人民的保母，而議會全體議員們都願意作為警察的後盾，全力支持警察依法執勤。

郭信良議長並期許，離明年1月選舉投票只剩12日，這陣子勤務非常繁重，人力吃緊，大家壓力都很大，請警察同仁們堅守崗位，盡心盡力維護治安，讓整體選舉及投開票過程都能圓滿順利。

這次慰問金受獎單位分別為：第一分局、第二分局、第四分局、歸仁分局、佳里分局、玉井分局、刑警大隊偵四隊、刑警大隊偵五隊、刑警大隊偵八隊、刑警大隊科偵隊、刑警大隊毒緝中心、刑警大隊司法組、刑警大隊偵查組、督察室、政風室、行政科等；破獲犯案類型涵蓋故意殺人、殺人未遂、非法持有手槍、強盜、詐欺、賭博等案。

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