酒駕到幼兒園接孩子！爸瞎扯「我兒被霸凌」：理論前喝高粱壯膽...結局超打臉

▲他酒駕到幼兒園接兒子，被判刑8月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南市一名黃姓男子8月間酒後開車到幼兒園接小孩，在外頭就跟幼兒園園長因為學童戴口罩的事情發生口角。警方獲報到場處理，發現黃男身上飄出酒氣，隨即對他實施酒測，驚覺他酒精濃度竟高達0.86。雖然黃男辯稱，他是停車後才喝酒，但法院仍判他有期徒刑8月，可上訴。

判決指出，黃男8月27日傍晚5時30分許，開車到幼兒園準備下車接兒子，卻與幼兒園園長發生口角，2人鬧到警方到場處理，晚間6時45分許，警方對黃男實施酒測，發現酒精濃度高達0.86，將他移送法辦。

黃男坦承有喝酒，但他辯稱，「我的小孩被學校司機言語霸凌不只一次，我下車要跟司機理論前，先在車上喝高粱壯膽」，強調自己沒有酒駕。

幼兒園園長則證稱，黃男來接送小孩時從駕駛座下車，下車1、2分鐘就與她發生爭執，「我會特別留意黃男是因為他早上送小孩到幼兒園大門前，就因學生戴口罩的問題對執行長辱罵」，才會想在下午與黃男溝通，清楚見到對方停妥車輛後，就馬上下車，前後時間不到30秒。

台南地方法院勘驗各項事證認為，黃男在事件發生前就曾與幼兒園人員發生爭執，根本不需要藉酒壯膽，且根據監視器畫面可知，黃男停妥車輛後隨即下車，在這麼短暫的時間內不可能在車上飲酒，且他又有酒駕前科，決定依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，判處黃男有期徒刑8月，全案仍可上訴。

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