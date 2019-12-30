台南 2020 跨年倒數　南警維安滴水不漏

▲台南市警局為杜絕恐攻威脅，於活動期間統合保大特殊任務編組警力、刑大科偵隊、刑事鑑識中心及第二分局共 268 名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓跨年民眾開心出門平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020年跨年晚會將於31日晚上舉行，台南市警方將動員268名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓參與跨年的民眾能開心出門、平安回家。



市警局指出，台南市自合併升格直轄市後，自2011 年跨年晚會均在台南高鐵站前廣場舉辦，2020 台南市跨年倒數晚會改在中西區美術二館前廣場及周邊道路，採「晚會+市集+街頭藝人+親子活動+友愛夜趴」多種活動樣態舉行，預期將吸引超過2萬人潮湧入，為杜絕恐攻威脅，台南市警局於活動期間，統合保大特殊任務編組警力、刑大科偵隊、刑事鑑識中心及第二分局共 268 名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓參與跨年的民眾能開心出門、平安回家。

市警局將全面加強會場檢查，讓「毒品」、「爆裂物」等違禁物品無所遁形，務必將維安工作滴水不漏。跨年活動嚴禁空拍機在會場飛行拍攝，避免民眾操作不當造成空拍機墜落，或有心人士利用空拍機實施攻擊，刑事警察大隊將出動干擾槍反制遙控無人機，以確保空中安全防護。

警方提醒，這次晚會擴大周邊交通管制，請民眾多搭乘公車、或免費接駁公車，避免塞車，另因人潮眾多，請民眾務必保護好同行的長輩、孩童，遵守秩序勿推擠，依現場警察及工作人員的引導，以防止跌倒、走失等憾事發生。