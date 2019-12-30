　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南 2020 跨年倒數　南警維安滴水不漏

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局為杜絕恐攻威脅，於活動期間統合保大特殊任務編組警力、刑大科偵隊、刑事鑑識中心及第二分局共 268 名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓跨年民眾開心出門平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局為杜絕恐攻威脅，於活動期間統合保大特殊任務編組警力、刑大科偵隊、刑事鑑識中心及第二分局共 268 名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓跨年民眾開心出門平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020年跨年晚會將於31日晚上舉行，台南市警方將動員268名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓參與跨年的民眾能開心出門、平安回家。

▲台南市警局為杜絕恐攻威脅，於活動期間統合保大特殊任務編組警力、刑大科偵隊、刑事鑑識中心及第二分局共 268 名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓跨年民眾開心出門平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市警局指出，台南市自合併升格直轄市後，自2011 年跨年晚會均在台南高鐵站前廣場舉辦，2020 台南市跨年倒數晚會改在中西區美術二館前廣場及周邊道路，採「晚會+市集+街頭藝人+親子活動+友愛夜趴」多種活動樣態舉行，預期將吸引超過2萬人潮湧入，為杜絕恐攻威脅，台南市警局於活動期間，統合保大特殊任務編組警力、刑大科偵隊、刑事鑑識中心及第二分局共 268 名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓參與跨年的民眾能開心出門、平安回家。

▲台南市警局為杜絕恐攻威脅，於活動期間統合保大特殊任務編組警力、刑大科偵隊、刑事鑑識中心及第二分局共 268 名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓跨年民眾開心出門平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局將全面加強會場檢查，讓「毒品」、「爆裂物」等違禁物品無所遁形，務必將維安工作滴水不漏。跨年活動嚴禁空拍機在會場飛行拍攝，避免民眾操作不當造成空拍機墜落，或有心人士利用空拍機實施攻擊，刑事警察大隊將出動干擾槍反制遙控無人機，以確保空中安全防護。

▲台南市警局為杜絕恐攻威脅，於活動期間統合保大特殊任務編組警力、刑大科偵隊、刑事鑑識中心及第二分局共 268 名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓跨年民眾開心出門平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局為杜絕恐攻威脅，於活動期間統合保大特殊任務編組警力、刑大科偵隊、刑事鑑識中心及第二分局共 268 名警力，全面加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制，讓跨年民眾開心出門平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方提醒，這次晚會擴大周邊交通管制，請民眾多搭乘公車、或免費接駁公車，避免塞車，另因人潮眾多，請民眾務必保護好同行的長輩、孩童，遵守秩序勿推擠，依現場警察及工作人員的引導，以防止跌倒、走失等憾事發生。

ET快訊
竹科女酒後被撲倒！　痛失第一次陷憂鬱…5個月後才發現懷孕了
韓國瑜辯論提「處男」...恬娃氣炸：那我就處女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

親民黨環台送愛新竹站！　宣明智端城隍廟美食款待

台南 2020 跨年倒數　南警維安滴水不漏

李武龍成立抓鬼大隊　呼籲選民勇於檢舉賄選、拒絕賄選

偏鄉兒心百里醫情！臺大醫院雲林分院遠距學童心臟篩檢　醫師群助判讀

蘇花改1/6通車！宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費　最低票價100元

雲林蒜農北上請命　張嘉郡籲農委會遵守承諾調高進口蒜頭關稅

觀音樹林里首創以蓮花池打造生態滯洪系統　可望續創防災社區特優佳績

看護風雨中推輪椅婦好茫然　平鎮警帶回派出所照料

新竹市警局新購7警用車輛　打擊犯罪添利器

活化香山陸橋空間　將設草坡溜滑梯、PU步道

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

親民黨環台送愛新竹站！　宣明智端城隍廟美食款待

台南 2020 跨年倒數　南警維安滴水不漏

李武龍成立抓鬼大隊　呼籲選民勇於檢舉賄選、拒絕賄選

偏鄉兒心百里醫情！臺大醫院雲林分院遠距學童心臟篩檢　醫師群助判讀

蘇花改1/6通車！宜蘭市區公車「羅東─花蓮」前3日免費　最低票價100元

雲林蒜農北上請命　張嘉郡籲農委會遵守承諾調高進口蒜頭關稅

觀音樹林里首創以蓮花池打造生態滯洪系統　可望續創防災社區特優佳績

看護風雨中推輪椅婦好茫然　平鎮警帶回派出所照料

新竹市警局新購7警用車輛　打擊犯罪添利器

活化香山陸橋空間　將設草坡溜滑梯、PU步道

韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？　一聽出生年月「根本同齡」筷子停住了

台北車展／賓利第3代Flying Spur開價1420萬起！最速休旅同台演出

華映員工薪資欠款有解　股臨會通過處分土地、廠房

被風吹進冰川！滑雪場「禁用塑膠製品」　義大利搶下歐洲第一例

露牙打呼到忘我！　酣睡汪「被自己嚇醒」憨呆表情超爆笑

美批中鎮壓西藏、新疆是為抹殺信仰文化　耿爽反酸：手伸太長會閃到腰

親民黨環台送愛新竹站！　宣明智端城隍廟美食款待

MBC演技大賞新人獎《偶然發現的一天》全包了！主演3人都得獎

西藏空域封鎖20分鐘！　網推測：太原試射靶彈西藏攔截

地方熱門新聞

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

新竹女路上等了場愛情！紅綠燈下15分鐘讓她崩潰

瑞芳貨櫃翻覆　網友：要賠慘了

國5蘇澳服務區　12/30啟用營運

邱奕勝見證　「我是青埔人」駐點服務

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

蘆竹氨水化工廠大火　強力水柱壓制嚴防爆炸

林俊憲舉辦「南區團結大會」

台南沒有天坑只有路平傅崐萁要道歉

台南市撲殺第2例禽流感雞隻

蘇花改1/6通車！市區公車「羅東─花蓮」前3日免費

假檢警真詐騙警郵合作阻詐

花田綻放　春遊賞花到彰化

張嘉郡籲農委會調高進口蒜頭關稅

更多熱門

相關新聞

ATT瘋跨年！免費5X陪你一起嗨

ATT瘋跨年！免費5X陪你一起嗨

今年跨年到信義區的民眾，絕對不能錯過當天最大盛事「桂格5X送萬人回家」活動，從12/31晚上8點開始至1/1凌晨2點，桂格將於ATT 4 FUN前廣場，免費發放一萬份「桂格5X人蔘濃縮精華飲」+價值55元捷運票卡，不僅讓你迅速提振精神，更要在跨年後送你免費坐捷運回家去，若要徹夜續攤也沒問題！

全台3大煙火秀最佳視角曝光

全台3大煙火秀最佳視角曝光

高雄新夜景　愛河水舞秀到明年3月

高雄新夜景　愛河水舞秀到明年3月

警察積極破案市議會頒發慰問金

警察積極破案市議會頒發慰問金

關鍵字：

台南2020跨年倒數南警維安滴水不漏

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓國瑜被爆疑在辯論會上「脫鞋搓腳」

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

更多

最夯影音

更多
蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面