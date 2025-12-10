花69元買彩券中5千萬頭獎　工人擔心被綁架「連夜帶全家逃走」

▲農場工人中頭獎，卻嚇得逃跑。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度旁遮普邦一名農場工人買彩券意外贏得最高獎金，1.5億印度盧比（約台幣5千多萬元）大獎一夜成為富翁，贏得大獎雖然高興但同時也充滿著恐懼，嚇得他連夜帶著全家逃跑，引發關注。

來自旁遮普邦法里德科特縣(Faridkot) Saideke村的女子考爾(Naseeb Kaur)，與丈夫辛格(Ram Singh)2人都是在農場工作領日薪的工人，近來他們花費200印度盧比（約台幣69元）購買彩券，沒想到中了最大獎1.5億印度盧比。

樂透銷售員12月6日發現考爾中獎後卻一直聯絡不到人，後來好不容易找到這家人並帶他們到彩券公司領獎。銷售員表示，他記得辛格過去2年來一直不敢花太多錢買彩券，這次在他的說服下，才用妻子的名義買了一張200元彩券。

辛格一家人發現中獎後雖然開心，但喜悅很快就被恐懼取代，隨著中獎的消息在村內傳開，他擔心家人成為被勒索的對象，便偷偷帶著家人搬離原本住家，躲藏起來。

其實辛格一家人的擔憂並非空穴來風，齋浦爾市(Jaipur)上月便傳出，當地菜販庫瑪(Amit Kumar)贏得1100萬印度盧比（約台幣300多萬元）大獎，結果一直收到勒索電話，嚇得他完全不敢出門，甚至不願意去領獎。

警方表示，他們接獲消息後已前往和辛格一家人會面，保證會全力支持他們、提供保護，「我們已和他們通話，要他們不必擔心，若有任何問題都可以聯絡我們」，保證不會讓這家人受到傷害。