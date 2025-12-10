設局灌醉女友搞3P！無良渣狼叫朋友先發...還拍不雅影像互享

▲彰化一名少女遭男友及其男友人設局灌醉性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名20歲男子，明知小女友未成年，竟夥同友人設局將她灌醉，趁其昏睡不醒，在車上及摩鐵下手，更離譜的是，還拍下裸照及「連結」過程互傳分享，兩男當庭坦承犯行並試圖以年紀尚輕尋求減刑，法官認定少女當時處於「不能抗拒」狀態，依違反兒少性剝削及乘機性交罪重判5年2月及5年有期徒刑。

根據判決書指出，案發在今年，被告男子邀約小女友飲酒，並駕車載著友人一同前往。少女在慫恿下喝了混摻米酒、威士忌、水果酒等約6杯混酒，隨即因不勝酒力昏睡。

見少女失去意識，無法反抗時，男友人先對其拍下不雅裸照及伸魔掌性侵2次；男子見狀非但未阻止，反而拍下2人連結過程。不僅如此，見女友昏迷，也起了色心，隨後在車上對少女性侵一次，再將影片傳給友人，兩人還透過LINE互相傳送這些不堪入目的照片與影片「交流」。

男子再開車載兩人到摩鐵，再次對其性侵。更可惡的是，該名男友人還將其中2張照片及1部影片，傳送給另一名少年觀覽，嚴重散佈未成年性影像。

警方獲報後，立即扣押兩人的手機進行鑑識，果然發現內存有多張女孩的裸照及性侵過程影片，成為鐵證。檢警亦根據驗傷報告、通訊軟體對話紀錄，確認兩人犯罪事實明確，依法提起公訴。

案件進入彰化地院審理時，被告兩人均坦承所有犯行。辯護律師雖未否認犯罪事實，但於法庭上請求法官斟酌量刑。強調二人年輕（案發時僅20歲）、無前科、犯後態度尚稱良好希望法院能依《刑法》第59條「情堪憫恕」規定，予以酌減其刑。

然而，承審法官對於被告惡行有明確且嚴厲的認定。在判決理由中，法官認定當時少女處於酒醉昏睡狀態，違反意願偷拍性侵，觸犯「乘機性交罪」，各判處3年6月徒刑；「使少年被製造性影像罪」則各判處4年及3年10月徒刑。兩罪合併定應執行刑，男子為5年2月，男友人為5年，手機沒收。全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

移除下架性影像，洽性影像處理中心。

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。