國安私菸關鍵司機委屈哭了！　曝「因擔心總統換人」才買大量菸

記者孫于珊／台北報導

台北地院27日針對國安局私菸案召開準備程序庭，上午傳喚了華航空品處協理于堯及空品處代組長黃川禎後，下午再傳喚國安局特勤中心警安組上校副組長林志建，及國安局司機葉信宏、張家維、李君偉。其中李君偉深感委屈，直接當庭哭了，認為自己陰錯陽差坐上貨車，才讓他的人生出現巨大驟變。不過遭檢方打臉，曝出他曾說「因擔心總統換人」才會在這次購買大量菸品，疑似想最後幹一票大的！

▲國安局司機李君偉委屈到哭了，強調自己身為中華民國軍人絕不可能知法犯法。（圖／記者孫于珊攝）

李君偉當庭否認犯罪，表示他身為中華民國軍人，如果知道會犯罪就不可能會去做！當時他負責專機清倉任務，任務完成下機後，原要搭乘的車子無故先行離開，他只能從現場的5台貨車中選1台乘坐，又因他已完成自身任務，在沒事做又官階最低的情形之下，才去幫忙搬運貨品，不料竟惹禍上身。

李的律師也補充表示，起訴所指控違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等3罪，李君偉皆無主觀犯意，李是在「偶然」因素下「似」符合犯罪，認為檢方不僅「證據不足」且主觀犯意的「標準模糊」。此時，李君偉委屈的情緒已達最高點，終於忍不住潰堤留下了男兒淚，他2度摘下黑框眼鏡，將淚水擦拭，並仰頭呼吸試圖安撫住那泛紅的雙眸。

然而，檢察官強力打臉了李君偉說自己是軍人的說法，因在偵查中面對證據時，對於「為何這次買大量菸品」一問，李君偉竟回答「因擔心總統換人，讓他們不會在警衛室工作」等語，令檢方相信，李的心中是想趁職務機會，謀取自己或相關人的利益，檢方更對此堪憂「這會影響國家安全到什麼範圍與程度！」

▼李君偉（左）被檢查官打臉，曝他曾說「因擔心總統換人掉工作」，這次才買大量菸品。（圖／記者孫于珊攝）

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