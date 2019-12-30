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底褲照塞滿手機...「偷拍慣犯」再現北捷西門站！對短裙妹「狂攝」

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▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲短裙妹與友人在台北西門捷運站內驚遇偷拍色狼！（示意圖／記者趙于婷攝）

記者孫于珊／台北報導

一名年約38歲陳姓男子在台北西門捷運站內，看到身穿短裙的年輕女子，竟不懷好心地上前貼近，拿出手機狂拍她的底褲等私密部位。女子的友人發現後大聲喝斥並報警，經查才發現這名色狼竟是「偷拍慣犯」！

2018年10月5日上午9時許，陳男在台北市政府北大門前聯通道手扶梯，趁身著OL裙裝的小莞（化名）搭手扶梯上樓之際，將手機開啟錄影功能，由下朝上攝錄小莞的裙下大腿及裙底等身體隱私部位，遭判2月徒刑。

不料陳男出獄不學乖，於2019年5月15日晚間6時許再次犯案，在人潮洶湧的西門捷運站內鎖定一名身材姣好、穿著短裙露出蜜大腿的年輕女子下手，無視女子一旁的友人，依然用同樣手法，打開手機的攝影功能後，由下往上竊錄女子的底褲、大腿及身體等多處隱私部位。

友人驚覺有異後，直接質問陳男並報警。陳男深知跑不掉後，坦承犯行並自願將手機交給警方檢查。警方訊後依妨害秘密罪送辦；不過女子接受陳男道歉後網開一面，撤回告訴。

▼色狼用手機由下往上竊錄短裙女子的底褲、大腿及身體多處隱私部位。（示意圖／記者劉昌松攝）

▲吳姓實習警員涉嫌在捷運站搭手扶梯時偷拍前方短裙女子 。（示意圖為資料照／記者劉昌松攝）

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