大陸 大陸焦點 特派現場

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓　穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

記者魏有德／綜合報導

雲南保山一名95後（30歲）的農村女孩宣宣，因獨自收養126隻流浪貓狗而在社群媒體上爆紅。她三年來靠著鼓起勇氣走進婚宴討要剩菜，以減輕日常支出，同時附上小紅包避免被誤會是乞丐。原本有著「社恐」個性的她，在這條救助路上與陌生人的善意交流而逐漸敞開心胸，同時，她也憑藉亮麗的外表和氣質，透過直播帶來收入，改善貓咪生活。

▲雲南保山農村裡的女孩收養128隻流浪貓。（圖／翻攝極目新聞）

▲雲南保山一名長相清秀的「社恐」女孩為了流浪貓逐漸接觸人群。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，「這是貓咪們的一點心意，請收下。一會兒我能不能打包點剩菜？」雲南95後女孩宣宣，一年要「蹭」近百場婚宴，如今。每次和陌生的新人見面前，她還是會先練幾次話術，並給自己做心理建設。

宣宣的救助起點源於2022年收留第一隻流浪貓，之後越收越多，突破20隻時，還引來鄰里抱怨，她只好四處搬家，甚至短暫住到公墓旁。直到宣宣租下郊區三畝大的舊養豬場，並在志願者協助下改建貓舍，這126隻小毛孩才有了安身處。

▲雲南保山農村裡的女孩收養128隻流浪貓。（圖／翻攝極目新聞）

然而，為了負擔巨額飼料費，宣宣開始到婚宴場地「打包剩菜」，她也會事前向新人遞上象徵性紅包，散席後挑選清淡食物帶回小院。隨著她在網路上名氣漸顯，越來越多酒店與新人會主動聯繫她，也有新人邀她入席，而宣宣會再依習俗包上紅包回禮。

▲雲南保山農村裡的女孩收養128隻流浪貓。（圖／翻攝極目新聞）

婚宴剩菜讓宣宣能每月省下數千元（人民幣，下同），用於疫苗、絕育等其餘開銷。夜晚返家後，她會直播餵食，如今，已吸引上萬人觀看，也帶來改善貓咪伙食的收入。

▲雲南保山農村裡的女孩收養128隻流浪貓。（圖／翻攝極目新聞）

宣宣走紅後，她也遭遇網路質疑和黑粉攻擊，對於「投餵助長流浪」的評論，她表示，所有新來動物都會隔離、接種、再安排絕育，避免無序繁殖；至於有「靠人設賺錢」的說法，她則強調，救助永遠不會結束，只希望在能力範圍內讓動物健康生活。

▲雲南保山農村裡的女孩收養128隻流浪貓。（圖／翻攝極目新聞）

宣宣說，曾經的社恐因為這些貓狗而慢慢改變，是牠們讓她能鼓起勇氣向陌生人開口、拍攝影片、做直播。在雲南保山郊外的這間救助小院裡，一盞暖燈下的貓影，同時照亮了宣宣與許多陌生人之間的善意。

12/08 全台詐欺最新數據

被向太爆「時日無多」　郭碧婷曝罹癌父近況…標靶+化療都做了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

