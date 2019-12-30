蔡壁如透露　黨員由挺蔡轉支持韓的大有人在

圖文／中評社

台灣民眾黨「全台大眾走」今天到台中，該黨不分區「立委」候選人蔡壁如等人上午先到樂成宮、南天宮等知名廟宇參拜祈福，針對外界關注2020民眾黨是否有定調支持特定候選人？蔡壁如說，黨未特別要求定調，據過去媒體的調查，支持蔡英文者偏多，但不滿柯文哲被綠營打，轉而支持韓國瑜的黨員也大有人在。

民眾黨爭取2020政黨票，在選前發動「全台大眾走」，由該黨不分區「立委」候選人蔡壁如領軍，率不分區、區域黨籍「立委」選將在全台各地掃街拜票，透過深入基層宣傳理念，藉此衝高政黨票與區域「立委」選情，今天邁入第12天，來到台中市，上午先到樂成宮、南天宮參拜，接著轉往台中科技大學、科博館等地與選民互動。

蔡壁如與不分區「立委」選將邱臣遠、馮啟彥、黃瀞瑩、區域「立委」候選人張睿倉（台中第三選區）、張渝江（第四選區）等人一同到參香祈福，祈求樂成宮媽祖、南天宮關聖帝君保佑，民眾黨全體高票當選。

針對近期民眾黨主席、台北市長柯文哲傳出，其母親及妻子陳佩琪支持的2020人選分裂議題，民眾黨是否有屬意支持的大選候選人？蔡璧如笑說，這不好說，柯文哲也沒針對這件事特別定調，原則上是尊重黨員個自主選擇。

蔡壁如表示，不過若根據過去媒體調查，以及近日「大眾走」與黨員的訪談接觸，黨員大約有六成是支持蔡英文，但因為民進黨近期攻擊柯文哲的力道不小，因為「堵爛」（閩南語：不爽）綠營轉而支持韓國瑜的黨員也大有人在，還是尊重黨員的決定，現在還是把民眾黨政黨票、區域「立委」選情衝高，比較要緊。

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