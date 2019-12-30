韓國瑜辯論會狂轟媒體　黃暐瀚「不支持卻能理解」：他沒有變…





▲韓國瑜參加2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在29日辯論會中批評《蘋果日報》、《中央社》、《三立》等媒體，引起外界熱議。資深媒體人黃暐瀚30日指出，他不支持韓國瑜嗆媒體，但卻能理解對方為什麼會情緒激動，因為韓國瑜沒有變，「他就是一個愛恨分明的政治人物。」

「選舉使人瘋狂，好難評論，其實。」黃暐瀚30日在臉書上提到，自己支持韓國瑜嗆媒體嗎？「坦白說我不支持，但卻又能『理解』韓國瑜為什麼會這樣情緒激動、火力全開。」

黃暐瀚提及去年《三立》政論節目談韓國瑜是「黑道」，「說真的我當時很佩服，韓國瑜願意去面對一個『對自己有敵意』的媒體或環境，這是一種勇氣。上三立專訪，是；去博恩夜夜秀，也是。」

「韓國瑜其實沒有變，他就是一個『愛恨分明』的政治人物。」黃暐瀚表示，別人罵媒體罵在心裡，韓國瑜訐譙《三立》、《蘋果》、《中央社》，直接全球直播，罵給大家看，這可能會造成媒體對韓國瑜更加厭惡、負面新聞更多，但還是剛剛的那句話，「《三立》有因為去年韓國瑜去《三立》參加辯論會，並且接受《三立》的節目專訪，而對他公平嗎？沒有，一點都沒有。」

黃暐瀚認為，在選舉上好與壞是「結果論」，此刻所有批評韓國瑜砲打媒體會失分、會受傷等言論，未來韓國瑜一旦選贏，每一個動作，都將被解讀為「神招」；但如果明年1月11日敗選甚至大敗，那韓國瑜此刻的一言一行，都將成為選後檢討的要素之一。

黃暐瀚說，他看了29日辯論會四報一社的代表提問，「坦白說，我都覺得問得很不錯！」而《蘋果》問的是與王小姐「借貸關係」是否不成熟，並不是男女關係，「韓國瑜其實也許不必這麼生氣。」

不過黃暐瀚也提到，自己不是韓國瑜，坐著說話不腰疼，當一個人被媒體的惡意對付了這麼久之後，心中的怒，不能用他人的感覺來判斷。

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