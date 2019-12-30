沈富雄估「蔡英文大勝韓國瑜300萬票」　網狂酸：活在平行時空





▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）

記者袁茵／綜合報導

2020總統、立委大選倒數12天，前立委沈富雄預測，總統蔡英文的得票數會大勝國民黨總統候選人韓國瑜300萬票，至於立委部分，民進黨拿下66席，國民黨38席，民眾黨5席，時力及無黨籍各2席。不過沈富雄的預估引起網友不滿，留言直酸「少上點節目，多去市井小民間溜達溜達吧！」

沈富雄從選前94天就開始預估2020總統大選票數，蔡英文、韓國瑜差距從125萬拉到至300萬，民進黨立委席次則從56席變成66席，國民黨從48席掉到38席，民眾黨從7席變成5席，時力則在0席至2席間搖擺，無黨籍立委席次則為2席。

針對沈富雄預估的票數，網友們不滿地表示，「真的看不到起風了？還有基層民心嗎？少上點節目，多去市井小民間溜達溜達吧」、「別在出現江湖了，去深山好好精修一下」、「敝人這次只能爆笑以對」、「你就是新一代的扶龍王」、「沈大老，到一般老百姓生活的時空轉轉吧！」、「你仿佛活在平行時空」。不過也有人認同沈富雄，大讚「謝謝沈老的用心良苦」。

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▼沈富雄預估2020總統大選票數。（圖／翻攝自沈富雄臉書粉專）