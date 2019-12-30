韓國瑜台中造勢晚會激情過後　「垃圾整齊堆疊」志工踩泥濘連夜清

▲韓國瑜造勢會場，垃圾成堆疊放，未見散落各地。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日晚間在台中市舉辦「國政領航、台灣富強」造勢晚會，但天空不作美，一整天都是濕冷天氣，地面泥濘不堪，一夜激情過後，主辦單位宣稱的30萬人散場後的情景如何？30日上午發現，場內場外雖然垃圾不少，至少成堆疊著，未見混亂，顯見韓粉高度自制力，以及志工們連夜清理的結果。

▲環保人員一早就清理路上垃圾。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜造勢晚會地點位在市政路、黎明路、馬龍潭路、龍富路五段之間的草地，面積大約6公頃，另外一塊較小的2公頃場地，作為國瑜夜市用，設有250個攤位，由於一整天的雨勢時大時小，地面一片泥濘，原本來搶「時機錢」的攤商因為少人光顧、生意滲淡而叫苦連天。

▲成堆垃圾也吸引民眾找尋回收物。（圖／記者鄧木卿攝）

倒是主場區人潮不減，從各縣市搭遊覽車來的韓粉，即使天氣濕冷，仍然到場力挺，1名從新竹坐遊覽車來的老阿伯說，他說，他繳了550元，包括交通、保險和中餐，不過，到了現場才知地面泥濘，所以自費買了雨衣和鞋套，熱情依舊，下雨讓攤商生意變差，但也讓賣雨衣和鞋套的小販發了一筆小財。

▲現場仍是泥濘不堪。（圖／記者鄧木卿攝）

昨晚晚會結束後，大甲鎮瀾宮董事長顏清標就在台上大聲疾呼「垃圾不落地」，還要志工們要留下來收拾垃圾，果然經過志工連夜清理，今天上午現場的垃圾全用黑色塑膠袋包起來，一袋袋堆疊著，未見垃圾散在各地，顯見韓粉高度自制力，以及志工們的辛勞。

▲國瑜夜市清理得還算乾淨。（圖／記者鄧木卿攝）

環保局清潔人員一早也到會場四周，沿路掃街清理垃圾，垃圾最多的算是雨衣和鞋套，最快在中午前會打掃完畢，恢復市容。

▲工作人員已在拆除舞台。（圖／記者鄧木卿攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來