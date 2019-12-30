韓國瑜罵媒體、造勢場合爆粗口　賴清德：輸也要輸的漂亮





▲賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在29日辯論會中批評《蘋果日報》、《中央社》、《三立》等媒體，還拿民進黨副總統候選人賴清德來批評總統蔡英文。針對韓國瑜的行為，賴清德30日受訪時回應，對方應該是羨慕民進黨，也呼籲韓國瑜「贏要贏的漂亮，輸也要輸的漂亮。」

被問到韓國瑜在辯論會上不斷提及賴清德，似乎是「念念不忘」？賴清德30日為自家立委許淑華站台時回答，「韓國瑜不斷提到我，我也很意外！」韓國瑜此舉或許是「心理投射」，「應該是很羨慕民進黨團結」，民進黨就是民主的政黨，有民主的文化，「國民黨比較欠缺這個文化，難怪看到我坐在下面，不斷提到我！」

至於韓國瑜罵媒體，許淑華說，媒體就是監督的第四權，第四權本來就應該尊重，不管媒體要怎樣檢視候選人，都應該虛心接受，甚至接受人家監督，要好好提出比較好的論述，讓大家了解，這樣罵媒體、剝奪第四權，甚至在辯論會上這樣攻擊媒體，「我覺得你是缺乏民主素養的一個候選人！」第四權的存在是象徵民主價值，如果否定的話，象徵個人保守、落後和極權，應下架所有違反民主素養的候選人。

賴清德則說，他很敬佩親民黨總統候選人宋楚瑜有道德勇氣，第一時間直接跟韓國瑜講說，「罵媒體是不對的，不應該跟別的國家元首學習」。

針對韓國瑜批評媒體，還在造勢場合說出「林北真的生氣了，X！」等言論，會不會覺得影響韓國瑜選情？賴清德奉勸韓國瑜，「贏固然要贏的漂亮，輸也要輸的漂亮，這樣才能得到尊敬！」就算選舉狀況處於落後，仍然要維持一定尊嚴，雖然民眾有自己支持的總統候選人，但大家都一致希望「總統大選是高格調選舉」，所以盼望韓國瑜在最後這12天改進。

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