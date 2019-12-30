從超商發票「拼圖」尋回皮夾失主　枋寮警發揮柯南精神　

▲屏東縣枋寮警分局憑著一張超商發票，發揮「柯南」精神，找到遺失皮包的主人，讓失主感激不已 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局憑著一張超商發票，發揮「柯南」精神，找到遺失皮包的主人，讓失主對警察鍥而不捨為民服務精神稱讚外，更感到太神奇了。

▲▼發票及皮包。

日前有人拿著一只色長夾走進派出所，稱在巷弄小路拾獲該皮夾，警方打開發現裡頭有現金5,800元，但皮夾內除現金及30張的發票外，沒半張名片及任何身分證明文件。

石光派出所警員林振中看著皮夾裡的發票突然靈機一動，拿出其中1張發票便往便利商店出發，原來發票上的時間地點是找出皮夾失主的關鍵拼圖，利用發票上的結帳時間及結帳時的監視器畫面，警方順利比對出失主的模樣，由於為沒人能認出畫面中結帳的男子身分，還欠缺臨門一腳。

警方鍥而不捨地繼續從拾得皮夾地點的地緣關係著手再續追，從30張發票著手分析比對出6張手搖杯飲料發票來研判，失主身分應該是年輕人，且附近鄰近學校，再進而向校務人員詢問，果然找到失主就是該校學生。遺失皮包的同學聽聞皮夾找回來後，直呼不可思議，並且放下心中大石，大力感謝警方熱心的幫忙。

分局長黃國源肯定林振中落實為民服務工作，展現警察熱忱，讓民眾感受警察關懷，具體表現了人民保母的溫馨助人形象。

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